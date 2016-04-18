Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Çetinkaya'nın 'çetin' sınavı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Çetinkaya yarın görevine başlayacak. Uluslararası yatırım çevrelerine göre Çetinkaya’nın ilk zorlu sınavı yatırımcıları, para politikasını siyasi müdahaleden koruyabileceğine ikna etmek.

BusinessHT’nin haberine göre, Erdem Başçı döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Çetinkaya'nın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesiyle beraber, Türkiye tahvilleri, Brezilya dışında gelişen piyasalarda en fazla değer kazanan tahvil olurken, ülke tahvillerinin temerrüde karşı sigorta maliyeti son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ancak yaklaşık 85 milyar dolarlık gelişen piyasa varlıklarını yöneten Aberdeen Asset management gibi bazı yatırımcılar, temkinli olunması gerektiğini tavsiye ediyor.

Üst düzey siyasetçilerin Merkez Bankası'na faiz düşürmesi ve büyümeyi enflasyon hedeflemesinin önüne geçirmesi konusunda baskı yapması iki yıldır piyasaları olumsuz etkiliyordu. Ve bu durum ortadan kalkmış değil.

Gelişen piyasalar araştırma şirketi GlobalSource Partners ekonomisti Atilla Yeşilada, "Çetinkaya'nın bu baskı ile başa çıkabilme yeteneği en büyük belirsizlik" dedi.

Balayı dönemi

Başkanlığa Merkez Bankası'nın içinden birinin getirilmesi, hükümetin dışarıdan para politikası konusunda her şeye evet diyecek birini getireceği endişelerinin azalmasını sağladı. Türkiye tahvilleri geçen hafta güçlü yükselişler göstermiş ve bunun sonucu, 10 yıl vadeli tahvillerin faizi Cuma günü sona eren beş günlük dönemde 57 baz puan gerileyerek, Ekim ayından bu yana en hızlı düşüşünü yaptı.

Türk piyasalarında görülen olumlu seyrin, yatırımcıların yeni başkana verdiği onaydan mı, yoksa riskli varlıklarda küresel anlamda görülen geniş ralliden mi kaynaklandığı ise önümüzdeki haftalarda görülecek.

Aberdeen'de aralarında Türk varlıklarının da olduğu gelişen piyasa tahvillerinin yöneten Viktor Szabo, "Yeni başkanın ne getireceğini görmek için beklemek durumundayız. Şu anda küresel piyasaların risk alımı modunda olduğunu da unutmamak lazım" dedi.

Şimdilik, Fed Başkanı Janet Yellen'ın faiz artırımında isteksiz olmasından dolayı gelişen piyasalarda görülen yukarı yönlü hareketin de desteğiyle Çetinkaya'nın piyasalarda yarattığı balayı sürüyor. Medley Global Advisors LLC kıdemli analisti Nigel Rendell, "Belki de bir araya geldikleri zaman yeni başkan Janet Yellen'a bir içecek ısmarlamalı" dedi.

Erken sınav

Bir yandan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini "radikal" bir şekilde indirmesi gerektiğini söylerken, bir yandan da ekonomistler enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,5 seviyesinde olmasını bekliyor.

Ancak yatırımcıların Çetinkaya'nın birbiriyle çelişen talepleri nasıl kontrol ettiğini görmek için fazla beklemesi gerekmeyebilir.

Çapraz kur swaplarına göre, Mart toplantısında 13 ayın ardından faizlerde ilk kez indirime giden Merkez Bankası'nın önümüzdeki iki ay içinde faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizinde 50 baz puanlık daha indirime gitmesi bekleniyor.

NN Investment Partners kıdemli gelişen piyasa stratejisti Maarten-Jan Bakkum, Türkiye'yle ilgili stratejik kararlar almadan önce Çetinkaya'nın nasıl bir performans göstereceğini görmeyi beklediğini söyledi.

40 yaşındaki Çetinkaya'nın "genç" bir başkan olduğuna dikkat çeken Bakkum, "Umarım para politikası üzerinde artan baskıyla baş edebilir" dedi.