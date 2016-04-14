Yeni Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yüksek lisans yapmadı mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Gürses, 13 Haziran 2012'de yasada yapılan değişiklikle Merkez Bankası'na Başkan Yardımcısı olan Murat Çetinkaya'nın başkanlığa atanmasından sonra özgeçmişinin değiştiğini duyurdu. "Çetinkaya'nın bankadaki özgeçmişinden yüksek lisansını Boğaziçi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığına ilişkin ayrıntı çıkartıldı. Bu değişiklik basın sözcüsüne 'Yüksek lisans dalı ve tez konusu neydi?' sorumuzdan sonra gerçekleşti" ifadelerini kullanan Gürses, "Bir arkadaşım, YÖK veri tabanında Çetinkaya tarafından yazılmış bir yüksek lisans tezi görünmediğini hatırlattı. Bu soruların yanıtını ararken, atanacak başkan Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası’nın web sitesindeki özgeçmişi bir gecede değiştirildi. Özgeçmişten yüksek lisans kısmı çıkarılmış, sadece şu cümle kalmış; 'Halen aynı Üniversitede doktora çalışmasını sürdürmektedir." diye yazdı.

Uğur Gürses'in, "Önce yasa, sonra özgeçmiş değişti" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2016) yazısı şöyle:

"13 Haziran 2012'de yasada yapılan değişiklikle Merkez Bankası'na Başkan Yardımcısı olan Murat Çetinkaya'nın pazartesi günü başkanlığa atanma açıklamasından sonra da özgeçmişi değiştirildi. Çetinkaya'nın bankadaki özgeçmişinden yüksek lisansını Boğaziçi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladığına ilişkin ayrıntı çıkartıldı. Bu değişiklik basın sözcüsüne 'Yüksek lisans dalı ve tez konusu neydi?' sorumuzdan sonra gerçekleşti.

Merkez Bankası başkanlığına atanacak olan Murat Çetinkaya’nın bankada başkan yardımcısı olabilmesi için 2012’de yasa değişikliği yapılmıştı. Pazartesi günü başkanlığa atama açıklamasından sonra da Merkez Bankası’ndaki özgeçmişi değiştirildi. 2012’deki ilk atamadan başlayalım. Önceki yasa maddesi, atanacak başkan yardımcılarının hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde lisans ya da lisansüstü öğrenim görmüş olmalarını, yeterli bilgi ve deneyime sahip olup mesleklerinde en az 10 yıl çalışmış olmaları şartını taşımalarını arıyordu.





13 Haziran 2012’de yapılan değişiklikle, bu alanlara; mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanları ile genel biçimde ‘iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde’ eklemesi yapıldı. 29 Haziran 2012’de de, Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dalından çifte dal mezunu Murat Çetinkaya, Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine atandı.





Başkan Yardımcısı olarak atanan Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası web sitesindeki özgeçmişinde “Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan Çetinkaya, halen aynı Üniversitede uluslararası finans/ekonomi-politika alanında doktora tez çalışmasını sürdürmektedir” yazıyordu. Dün yazmıştım; “Yüksek lisansını Boğaziçi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamış. Ancak alanı ve tez konusu bilinmiyor. Enstitü de; bilinmesinde kamu yararı olan bu bilgiyi ‘kişisel bilgi’ gerekçesi ile sır gibi saklıyor. Çetinkaya aynı yerde ekonomi doktorasına devam ediyor.” Yukarıdaki satırlar dün yayımlanmadan önce bu soruyu Merkez Bankası basın sözcüsüne de sormuştum; yüksek lisans dalı ve tez konusu neydi? Hala bir yanıt alabilmiş değilim. Bir arkadaşım, YÖK veri tabanında Çetinkaya tarafından yazılmış bir yüksek lisans tezi görünmediğini hatırlattı.

Çıtanın altında kaldı

Bu soruların yanıtını ararken, atanacak başkan Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası’nın web sitesindeki özgeçmişi bir gecede değiştirildi. Özgeçmişten yüksek lisans kısmı çıkarılmış, sadece şu cümle kalmış; “Halen aynı Üniversitede doktora çalışmasını sürdürmektedir.” Bu yeni durum, lisans ya da lisansüstü veya doktora seviyesinde tamamlamış olduğu öğrenimi ekonomi ya da bağlantılı alanda olmayan bir başkan atamasını tescilliyor. Yurtdışında tez aşamasında olan ekonomistleri bulmak için her yıl ABD’de düzenlenen bu amaçla yapılan toplantılara başkan ve yardımcıları düzeyinde katılan ve doktoralarını tamamladıklarında mülakatla 3-5 kişiyi bünyesine katan Merkez Bankası’na başkan seçerken bu çıtanın altında kalınmış oldu.



Doktora da ekonomi ısrarı



Murat Çetinkaya’nın doktora programının uzun süredir devam ettiğini öğrendim. Reuters’dan Aslı Kandemir’in haberine göre; Çetinkaya’nın Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki doktora tez danışmanı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler Yardımcı Doçenti Gül Sosay. Sosay, Çetinkaya’nın doktora programındaki çalışmasını, “Bizler çalışmasını, standart siyaset bilimi alanına çekmeye çalışsak da, o ekonomik yönünde ısrarlı oldu” diyerek anlatmış. Sosay, “Çok yoğun iş akışına karşın programı terk etmedi” diyor. Haberde Çetinkaya’nın doktora tez çalışmasının finansal regülasyon olduğu da not düşülüyor. "