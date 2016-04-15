"Anlaşılan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın yüksek lisansıyla ilgili verdiği bilgi doğru değil"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Çetinkaya’nın, özgeçmişinde ‘yüksek lisans’ yaptığına dair ifadenin kaldırılmasına ilişkin olarak, "Belli ki Merkez yönetimi doğru dürüst bir yanıt vermeyecekler. Bu tavırlarından da anlaşılıyor ki Çetinkaya’nın yüksek lisansı ile ilgili olarak verdiği bilgi doğru değil" dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “En güçlü devlet gelenekleri İslam topraklarında doğdu, şimdi iç savaşlarla gündemdeyiz” sözlerine gönderme yapan Yılmaz, Hürriyet yazarı Uğur Gürses'in araştırması sonrası gündeme gelen konuyla ilgili "Kurallar ve kurumlar, böyle içi boş kavramlar haline getirilirse orada devlet yönetiminden değil, kabile idaresinden söz edebiliriz ve sonu da işte böyle olur" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "Böyle bir 'ruh' yok!" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2016) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Kurallar, kurumlar ve İslamcılar

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bir konuşma yaptı ve “iç muhasebe yapmak zorunda olduğumuzu” söyledi.



“En güçlü devlet gelenekleri İslam topraklarında doğdu, şimdi iç savaşlarla gündemdeyiz” dedi.



Başbakan’ın bu konuşmayı yaptığı gün, yani dün, Hürriyet’te Uğur Gürses’in çok ilginç bir yazısı yayımlandı.



Gürses’in araştırması, Merkez Bankası Başkanlığı’na atanacak olan Murat Çetinkaya’nın “yüksek lisansının” olmadığını düşündürtüyor.



Gürses, şu anda Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Çetinkaya’nın hangi konuda yüksek lisans yaptığını merak etmiş.



Çetinkaya’nın lisans tezine YÖK veri tabanında rastlayamayınca da üniversiteye ve Merkez Bankası’na sormuş.



Üniversite “özel bilgidir” diye yanıt vermemiş, Merkez Bankası’nın buna yanıtı ise bankanın internet sitesindeki Çetinkaya’ya ait özgeçmişin değiştirilmesi olmuş.



Belli ki doğru dürüst bir yanıt vermeyecekler.



Bu tavırlarından da anlaşılıyor ki Çetinkaya’nın yüksek lisansı ile ilgili olarak verdiği bilgi doğru değil.



Başbakan, “en güçlü devlet geleneklerinin doğduğu İslam topraklarından” söz ediyor ama şimdi bu geleneğin yerinde neden yeller estiğini ihmal ediyor.



Sebebi işte bu tür uygulamalardır.



Kurallar ve kurumlar, böyle içi boş kavramlar haline getirilirse orada devlet yönetiminden değil, kabile idaresinden söz edebiliriz ve sonu da işte böyle olur.

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Çetinkaya'nın Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle: