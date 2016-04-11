Merkez Bankası yeni başkanı Murat Çetinkaya kimdir?

Merkez Bankası'nın yeni başkanı, 2012'den beri başkan yardımcılığı görevini yürüten Murat Çetinkaya oldu. Çetinkaya, Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla başkanlığa atandı.

1976 doğumlu Murat Çetinkaya, 1987 - 1993 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Rüşdü Saraçoğlu'nun ardından göreve atanan en genç başkan olacak.

Rüşdü Saraçoğlu, 39 yaşındayken Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın dört başkan yardımcısı içerisinde de en genci. Çetinkaya, 2012'den bu yana Erdem Başçı'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu.



Boğaziçi mezunu siyaset bilimi uzmanı



Boğaziçi Üniversitesi'nde çift ana dal yapan Çetinkaya, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler ile Sosyoloji bölümlerinden mezun olmuştu.

Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayan Çetinkaya, aynı üniversitede uluslararası finans ve ekonomi-politika alanında doktora tez çalışmasını sürdürüyor.



İslami finanstan Halkbank'a



Çetinkaya'nın bankacılık kariyeri ise Albaraka Türk ile başlamıştı.

Faizsiz bankacılığa dayanan İslami finans alanında faaliyet gösteren Albaraka Türk Katılım Bankası'nda uluslararası bankacılık ve faizsiz borç senedi (sukuk) alanında uzmanlaşan Çetinkaya, 2003'te Halkbank'a geçti.

Halkbank'ta uluslararası bankacılık ve yapılandırılmış finansman Daire Başkanı olarak göreve gelen Çetinkaya, daha sonra Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devraldı.

Halkbank'ın ardından kariyerine bir diğer İslami finans kuruluşu olan Kuveyt Türk'te devam eden Çetinkaya, burada da Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Çetinkaya'nın bankacılık kariyeri boyunca uluslararası bankacılık deneyiminin olması sayesinde, yabancı yatırımcılarla iletişimin sağlıklı kurulmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.



Merkez Bankası kariyeri: Erdem Başçı'nın izinden



2012 yılında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine gelen Murat Çetinkaya, basın karşısında çok ön plana çıkan bir isim değil.

Ancak çeşitli platformlarda yaptığı sunumlar, Merkez Bankası'nın yeni dönemdeki rolü ve para politikası stratejisi bakımından Erdem Başçı'nın 2011 yılından bu yana çizdiği çerveveyle örtüşüyor.

2012'de Katar'da "Yeni küresel ekonomik dönemde merkez bankalarının rolü" başlıklı bir sunum yapan Çetinkaya, Merkez Bankası'nın temel iki görevini vurguluyor:

Bu noktada Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleden taviz vermeden büyümeyi desteklemesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya, piyasayla daha iyi bir iletişimin kurulması gerektiğini ve merkez bankaları arasında koordinasyonun önemli olduğunu ifade ediyor.

Türkiye'nin 2008 küresel krizinden bu yana uyguladığı makro ihtiyati tedbirlerin ekonomiyi dengelediğini söyleyen Çetinkaya, sunumunda, "Önümüzde hala zorluklar var ve yeni finansal sistem içerisinde merkez bankalarının rolü yeniden şekilleniyor" diyor.

Murat Çetinkaya ismini olumlu karşılayan piyasa oyuncuları da Merkez Bankası politikalarında sürekliliğin korunacak olmasının olumlu olduğunu düşünüyor.