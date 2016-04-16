Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: Merkez'e daha donanımlı bir başkan seçilmeliydi!

Eski Merkez Bankası Başkanı MHP'li Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanlığı'na Erdem Başçı'nın yerine Murat Çetinkaya'nın getirilmesine ilişkin olarak, “Her iki ayda bir gittiğim merkez bankası başkanlarının buluştuğu Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yılda birkaç kez bulunduğum IMF, Dünya Bankası toplantıları, küresel ekonomi zirvesi olan G20 toplantılarında bulunmamış olsaydım belki farklı bakardım. Ama bu toplantılara katılıp dünyayı ve başkalarının ne yaptığını gördükten sonra tek söyleyeceğim şu; donanımlı bir merkez bankası başkanı seçilmesini tercih ederdim” değerlendirmesi yaptı.

Yeni başkan Çetinkaya, yüksek lisans bilgisinin doğru olmadığı yolunda gelen bilgi sonrası Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan özgeçmişinde değişiklik yapılmasıyla gündem olmuştu.

MHP genel başkan adayı Meral Akşener, il ziyaretlerine başladıklarında her yere eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’la gittiklerini, her karede özellikle de görünmesini istediğini söyledi. Akşener, Hürriyet'ten Uğur Gürses'e yaptığı açıklamada, “Yan yana yürümemizin nedeni şu; ben MHP’nin iktidara geleceğine inanıyorum. Bu yüzden, ekonominin kurmayı, patronu veya yönetici ne diyorsanız; bu kişinin Durmuş Yılmaz olduğunu özellikle herkese, iş dünyasına mesaj olarak göstermek istiyorum" diye konuştu.

Gürses'in Hürriyet'te "Meral Akşener'in ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultayda genel başkanlığa aday olan Meral Akşener, "Ekonomi kurmayım Durmuş Yılmaz" diyor.

1 Kasım seçimlerinde yeterli oyu alamadığı için seçilemeyen Durmuş Yılmaz, kurultay sürecine giren Milliyetçi Hareket Partisi’nde genel başkan adaylarından Meral Akşener’in ekonomi kurmayı olarak yer alıyor.

7 Haziran milletvekili seçimiyle siyasete atılarak Uşak’tan seçilen Merkez Bankası eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı Durmuş Yılmaz, 1 Kasım’da seçilememişti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görev süresi dolduktan sonra doğru bildiğini söyleyen tutumu ile dikkat çekmişti.

7 Haziran seçimleri sonrasında da 80 milletvekili kazanan, ancak 1 Kasım seçiminde 40 milletvekiline düşen partide, bu sonuçları yine kendi üslubunca doğrudan genel merkezdeki parti yetkililerine değerlendiren Durmuş Yılmaz’ın, hoşgörülü bir karşılık bulamadığını öğrenmiştim.

Aradan bir süre geçtikten sonra, yaklaşan kurultay çalışmaları çerçevesinde il örgütlerini ziyaret eden Akşener’in neredeyse her gittiği ildeki fotoğraf karelerinde Durmuş Yılmaz yer alıyordu.

Durmuş Yılmaz’a bunu sormuştum. Akşener’in ekonomi kurmayı mı olmuştu? Yılmaz, kendisinin Türkiye’de iyi siyasete ve partisinin başarısı için destek vermeye çalıştığını söyledi. Bu sorunun yanıtı için Akşener’i gösterdi.

İş dünyasına mesaj

Akşener’le önceki gün konuşma fırsatım oldu. Bunu sordum; siz genel başkan olduğunuzda partinizin ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz mı olacak?

Akşener, il ziyaretlerine başladıklarında her yere Durmuş Yılmaz’la gittiklerini, her karede özellikle de görünmesini istediğini söyledi. “Yan yana yürümemizin nedeni şu; ben MHP’nin iktidara geleceğine inanıyorum. Bu yüzden, ekonominin kurmayı, patronu veya yönetici ne diyorsanız; bu kişinin Durmuş Yılmaz olduğunu özellikle herkese, iş dünyasına mesaj olarak göstermek istiyorum.”

Akşener, Durmuş Yılmaz’ın kendini ispatlamış biri olduğunu, iktidara geldiklerinde de ekonomiyi yüzde 6-7 büyüme, istihdamı artırma, orta gelir sarmalından çıkma ve 20 bin dolar kişi başı milli gelire ulaştırmak istediklerine işaret ederek, bu yolda ekonomi yönetiminde Durmuş Yılmaz’ın olacağını söyledi.

Akşener, kurultaydan genel başkan olarak çıktığında, teşkilatın da çok sevdiği Yılmaz’ın partide ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağını, iktidara geldiklerinde de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olacağını ifade etti.

Gençlere rehber olacak

Akşener, Yılmaz’ın genç partililere de rehberlik edeceğini ekledi.

Peki, Yılmaz Akşener’in ekibine ne zaman katılmıştı?

Akşener, “Merkez Bankası başkanlığı döneminden bu yana tanıyan, izleyen ve takdir eden biriydim. Partimizden aday olduğunda da en çok sevinen ben oldum. Hatta Haziran seçimlerinde listeler açıklandığında da kendisini arayarak, beraber çalışmak istediğimi de söylemiştim.”

Akşener, Denizli, Uşak, Aksaray, Elazığ, Tekirdağ ve Kırklareli’ye birlikte gittiği Durmuş Yılmaz’ın, özel nedenlerle il gezilerine katılmaya ara verdiğini, ancak yakın zamanda tekrar kendisine katılacağını söyledi.

Yılmaz'ın seçeceği başkan

Durmuş Yılmaz, hükümette ekonomiden sorumlu bakan pozisyonunda olduğunda Merkez Bankası başkanı atamasında nasıl bir kriter belirlerdi? Bunu Yılmaz’a sordum.

Yılmaz, “Her iki ayda bir gittiğim merkez bankası başkanlarının buluştuğu Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yılda birkaç kez bulunduğum IMF, Dünya Bankası toplantıları, küresel ekonomi zirvesi olan G20 toplantılarında bulunmamış olsaydım belki farklı bakardım. Ama bu toplantılara katılıp dünyayı ve başkalarının ne yaptığını gördükten sonra tek söyleyeceğim şu; donanımlı bir merkez bankası başkanı seçilmesini tercih ederdim” diyor.

Yılmaz, bir toplantıda Britanya Merkez Bankası eski başkanı Mervin King’le yaptığı, merkez bankasına eleman alımı konusundaki sohbetine atıfta bulunarak; “King, bana ekonomi dışından da; tarih, Yunan klasikleri gibi alanlardan da eleman aldıklarını, bu kişilerin kuruma zenginlik sağladığını, daha sonra kurumda iken bunun üzerine ekonomide lisansüstü ve doktora eğitimi eklediklerini anlattı” diyor.

Yılmaz lisans düzeyinde ekonomi eğitimi almamış olanların ekonomi alanında lisansüstü veya doktora yaparak, lisans eğitimi almış olanların da bankacılık gibi alanlardan gelerek vizyon sağlayabileceklerini, kuruma ufuk açabileceklerini vurguluyor.