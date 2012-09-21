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Bilgin Balanlı'nın eşi İffet Balanlı gözyaşlarına boğuldu

Kararların açıklanması ile birlikte ceza alan tutukluların aileleri büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içinde kalanlar birbirlerini teselli ederken, bayılanlar da oldu.

21 Eylül 2012 21:01

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası’nda karar açıklandı. Mahkeme heyeti; Özden Örnek, Çetin Doğan ve İbrahim Fırtına için ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi karar daha sonra 20'şer yıla indirildi. Orgeneral Bilgin Balanlı da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açıklanan kararın ardından Bilgin Balanlı'nın eşi gözyaşlarına boğuldu... 

 

Kararın açıklanmasının ardından Org. Bilgin Balanlı'nın eşi İffet Balanlı da gözyaşlarına boğuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde İffet Balanlı'nın kararı duymasının ardından, 'Müebbet mi, doğru mu' dediği iddia edildi.

 
 

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Bilgin Balanlı'nın eşi İffet Balanlı gözyaşlarına boğuldu

Kararların açıklanması ile birlikte ceza alan tutukluların aileleri büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içinde kalanlar birbirlerini teselli ederken, bayılanlar da oldu.

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