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Çetin Doğan'ın avukatı: Türk yargı tarihinde kara leke

Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen mahkeme kararını değerlendirdi

21 Eylül 2012 21:19

Balyoz davasında 20 yıl capis cezası alan 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın avukatı Celel Ülgen, kararı değerlendirdi.

365 sanıklı davada 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, mahkeme kararını NTV yayınında değerlendirdi.

Kararın hukuki olmadığını savunan Ülgen şunları kaydetti:

"Hukuki düzlemde verilmiş karar olarak asla tanımıyorum. Bu karar verilirken, savunma hakları ihlal edildi. Bu kararın bu şekilde verileceğini çok önceden biliyorduk. Ortada bağımsız bir yargı yoktur. Siyasi iktidarın arka bahçesi olan bir yargı vardır.

Bugün Türk yargı tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. Hukuk adına üzgünüm. Hakimler ve savcılar bağımsız değil. HSYK bağımsız değil. Bu koşullarda Türkiye'de bir karardan söz etmek mümkün değil."

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