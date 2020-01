Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'ya 20 yıl hapis

Cumhuriyet tarihinin sivil yargıda görülen ilk darbe girişimi davası sonuçlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz darbe planı davasında eski 1. Ordu Komutanları'ndan emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'e "örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi ancak mahkeme "darbeye eksik teşebbüs" gerekçesiyle cezaları 20'şer yıla indirdi. Engin Alan, Ergun Saygun ve Bilgin Balanlı'ya ise 18 yıl hapis cezası verilirken Dursun Çiçek de 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 34 sanık beraat ederken, 330 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi. Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün dosyası ifade veremediği için ayrıldı. Mahkeme 250 tutuklu sanığın tümüne tutukluluğunun devamına karar verdi.

Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan kararı değerlendirirken "Adalet zulmün temeli olmuş" dedi.

1.5 yıldan fazla bir süredir devam eden 250'si tutuklu 365 sanıklı Balyoz darbe planı davasında karar çıktı. Merakla beklenen karar, üye hakim Ali Efendi Peksak tarafından okundu.

Mahkeme, davanın bir numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek’i ''Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkındaki cezanın Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca yarı oranında artırılmasının öngörüldüğünü hatırlatan mahkeme, cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis olması nedeniyle bunun fiilen mümkün olmadığını bildirdi.

Sanıkların ellerinde olmayan sebeplerden dolayı sonucun meydana gelmediğini belirten, kastın ve kusurun yoğunluğunu, güttükleri amacı göz önüne alan mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını eski TCK'nın ''cürme teşebbüs'' başlığını taşıyan 61. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 20'şer yıl hapis cezasına çevirdi.

Komutanlar Özden Örnek, İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'a "örgüt yöneticiliği"nden de ceza verildi.

MHP'li Engin Alan'a 18 yıl hapis



MHP Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun ve eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı 18 yıl hapis cezası aldı.

Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, eski Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Kadir Sağdıç, Güney Saha Deniz Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Tuğamiral Fatih Ilgar, Koramiral Deniz Cora, Adana 6. Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Nejat Bek, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu ve Albay Cemal Temizöz de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dursun Çiçek'e 16 yıl hapis



Emekli Albay Dursun Çiçek, askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ve eski HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Ağa Yarman ise 16 yıl hapis cezası aldı.

6 tutuklama, 69 yakalama



250 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan 6 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ceza alan tutuksuz 69 sanık için yakalama kararı çıktı.

34 sanığa beraat kararı



Mahkeme heyeti, 34 sanığın beraat etmesini kararlaştırdı.

İşte verilen cezalar

18 yıl hapis cezası alanlar

Ergin Saygun, Nejat Bek, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak, Süha Tanyeri, Bülent Tunçay, Mert Ali Karababa, Mustafa Kemal Tutkun, Gürbüz Kaya, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Ahmet Yavuz, Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Yurdaer Olcan, İhsan Balabanlı, Abdullah Dalay, Lütfü Sancar, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Engin Baykal, Özer Karabulut, Mehmet Otuzbiroğlu, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Kadir Sağdıç, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Mehmet Fatih İlğar, Cem Aziz Çakmak, Ali Semih Çetin, Nihat Altunbulak, Mustafa Karasabun, Bora Serdar, Levent Görgeç, İbrahim Koray Özyurt, Dora Sungunay, Soner Polat, Meftun Hıraca, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk Doğan, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Taner Balkış, Abdullah Gavremoğlu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Hanifi Yıldırım, Cemal Temizöz, Bulut Ömer Mimiroğlu, Murat Özçelik, Mustafa Önsel, Ali Aydın, Halil Helvacıoğlu, Kubilay Aktaş, Taner Gül, Ahmet Sinan Ertuğrul, Bilgin Balanlı, Servet Bilgin, Turgut Atman, Abdullah Can Erenoğlu, Abdülkadir Eryılmaz, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Alpay Çakarcan, Deniz Cora, Korcan Pulatsü, Serdar Okan Kırçiçek, Uğur Uzal, Çiya Güler.



16 yıl hapis cezası alanlar

Mehmet Kemal Gönüldaş, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Orkun Gökalp, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Mustafa Çalış, Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat Tulga, Ahmet Küçükşahin, Erdal Akyazan, Cemal Candan, Fatih Altun, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Harun Özdemir, Mehmet Yoleri, Namık Koç, Fuat Pakdil, Behçet Alper Güney, Emin Küçükkılıç, Kemal Dinçer, Hakan Akkoç, İkrami Özturan, Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Mehmet Alper Şengezer, Doğan Fatih Küçük, Timuçin Erarslan, Dursun Tolga Kaplama, Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy, Mehmet Fikri Karadağ, Hamdi Poyraz, Hasan Hakan Dereli, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar, Zafer Karataş, Aytekin Candemir, Nihat Özkan, Hasan Nurgören, Sırrı Yılmaz, Barbaros Kasar, Murat Ataç, Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Soydan Görgülü, İsmet Kışla, Turgay Erdağ, Taylan Çakır, Ayhan Gedik, Ahmet Türkmen, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Duruer, Utku Arslan, Mehmet Ferhat Çolpan, Ümit Özcan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Dursun Çiçek, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Ercan İrençin, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Mustafa Koç, Ali Demir, Kahraman Dikmen, Yusuf Kelleli, Hüseyin Polatsoy, Hüseyin Topuz, Erdinç Atik, Abdurrahman Başbuğ, Ahmet Tuncer, Gökhan Çiloğlu, Mehmet Ulutaş, Memiş Yüksel Yalçın, Suat Aytın, Yüksel Gürcan, Ahmet Erdem, Ahmet Dikmen, Ahmet Zeki Üçok, Ayhan Üstbaş, Beyazıt Karataş, Bülent Günçal, Bülent Kocababuç, Cumhur Eryüksel, Doğan Uysal, Halit Nejat Akgüner, İsmail Taş, Mehmet Örgün, Mehmet Erkorkmaz, Mehmet Eldem, Mustafa Erhan Pamuk, Nedim Güngör Kurubaş, Onur Uluocak, Nafet Oktar, Refik Levent Tezcan, Sinan Topuz, Abdullah Cüneyt Küsmez, Ahmet Hacıoğlu, Ali Sadi Ünsal, Ali Yasin Türker, Armağan Aksakal, Aşkın Öztürk, Aşkın Üredi, Atilla Özler, Aydın Sezenoğlu, Ayhan Gümüş, Ayhan Türker Koçpınar, Aykar Tekin, Aziz Yılmaz, Bahadır Mustafa Kayalı, Berker Tok, Berna Dönmez, Binali Aydoğdu, Bülent Olcay, Bülent Akalın, Cahit Serdar Gökgöz, Can Bolat, Can Atak Turgut, Celal Kerem Eren, Cenk Batunoğlu, Cüneyt Sarıkaya, Çetin Can, Davut İsmet Çınkı, Derya Günercin, Derya Ön, Devrim Rehber, Ender Kahya, Ender Güngör, Engin Kılıç, Erdem Caner Bener, Erden Ülgen, Erdinç Altıner, Erdoğan Koçoğlu, Erhan Şensoy, Erhat Kubat, Fahri Can Yıldırım, Fahri Yavuz Uras, Fikret Güneş, Güllü Salkaya, Gürkan Yıldız, Gürkan Koldaş, Gürsel Çaypınar, Hakan Ilıca, Hakan Mehmet Köktürk, Haldun Ermin, Hannan Şayan, Hasan Özyurt, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Hüseyin Çınar, Hüseyin Dilaver, İbrahim Özdem Koçer, İlker Yunus, İsmail Taylan, Kadri Sonay Akpolat, Kemalettin Yakar, Kubilay Baloğlu, Kürşad Güven Ertaş, Mehmet Aygün, Mehmet Baybars Küçükatay, Mehmet Cem Okyay, Mehmet Cem Çağlar, Mehmet Cenk Dalkanat, Mehmet Koray Eryaşa, Mehmet Seyfettin Alevcan, Mesut Zafer Sarı, Mete Demirgil, Muharrem Selçuk Ünal, Murat Ünlü, Murat Özenalp, Murat Saka, Mustafa İlhan, Mustafa Haluk Baybaş, Nadir Hakan Eraydın, Nail İlbey, Namık Sevinç, Necdet Tunç Sözen, Nuri Üstüner, Nuri Selçuk Güneri, Osman Başıbüyük, Osman Kayalar, Osman Fevzi Güneş, Ökkeş Alp Kırıkkanat, Önder Çelebi, Ramazan Kamüran Göksel, Rasim Arslan, Rıdvan Ulugüler, Sami Yüksel, Sefer Kurnaz, Süha Civan, Süleyman Namık Kurşuncu, Şafak Yürekli, Şenol Büyükçakır, Tevfik Özkılıç, Tuncay Küçük, Turgay Yamaç, Turgut Ketken, Ümit Metin, Yalçın Ergül, Yaşar Dilber, Yavuz Kılıç, Yusuf Afat, Yusuf Volkan Yücel, Yüksel Gamsız, Zafer Erdim İnal.



13 yıl 4 ay ceza alanlar

Nurettin Işık, Recai Elmaz, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can, Ahmet Topdağı, Gökhan Murat Üstündağ, Kasım Erdem, Levent Erkek, Ali Cengiz Şirin, Emin Hakan Özbek, Tülay Delibaş, Alpar Karaahmet, Bayram Ali Tavlayan, Cafer Uyar, Enver Aksoy, Adem Ceylan, Levent Ergün, Canatan Turgut, Levent Kerim Uça, Kenan Yüce, Mehmet Cem Kızıl, Murat Dülek, Oğuz Türksoyu, Ömer Faruk Ağa Yarman, Sencer Başat, Suat Dönmez, Özgür Ecevit Taşçı, Turgay Bülent Göktürk



6 yıl hapis cezası alan

Hakan Büyük



Duruşmada tutuklananlar

Abdülkadir Eryılmaz, Güllü Salkaya, Erden Ülgen, Özgür Ecevit Taşçı, Berna Dönmez, Tevfik Özkılıç.



Ersöz'ün dosyası ayrıldı



Mahkeme, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İkinci Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, hayati tehlikesi bulunduğu için İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesi'nde halen tedavi altında tutuluyor.

Avukatı Ersöz'ün tutuklu yargılanmadığı Balyoz davasında şuuru yerinde olmadığı için ifade vermeyeceğini açıklamıştı.

Davanın sanıkları kararı yorumladı

DHA muhabiriyle konuşan Emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış zulmün temeli olmuştur. Bu ülkeye 50 yıl hizmet ettim. Çok sayıda madalyam var. Ancak bugün aldığım madalya bunların arasında en değerli olanıdır" dedi.

Halil İbrahim Fırtına: Türkiye Cumhuriyetine ve devletine ders olsun söyleyecek bir şeyim yok.

Ramazan Cem Gürdeniz: Deniz Kuvvetleri tamamen çökertilmiştir. Dünya tarihinde bu kadar komuta yapısına saldırı yapan ülke yoktur.

Ali İhsan Çuhadaroğlu: Kürdistan kurulması için onurlu subaylar buraya hapsedilmiştir.