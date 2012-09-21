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Erdoğan'dan 'Balyoz' yorumu: Tüm temennimiz haklı bir karar çıkmasıdır

Bekir Bozdağ, Balyoz Davası kararıyla ilgili açıklama yaptı

21 Eylül 2012 21:17

Başbakan Tayyip Erdoğan, Balyoz darbe planı davası kararıyla ilgili olarak "Gerekçeyle ilgili hiçbir bilgim yok. Gerkeçeyi bilmeden bu konuyla ilgili açıklama yapmam doğru olmaz" dedi. Bekir Bozdağ ise "Yargıtay kararını beklemek gerek" derken, CHP "Hukuk katliamı yaşandı" yorumunda bulundu

Başbakan Erdoğan Balyoz mahkemesinin açıkladığı kararla ilgili konuştu.

Başbakan şunları söyledi:

Gerekçeyle ilgili hiçbir bilgim yok. Gerkeçeyi bilmeden bu konuyla ilgili açıklama yapmam doğru olmaz. Kaldı ki gerekçeyi gördükten sorna da bunun şu andaki kararla, mahkeme kararından sonra bir de malum yargıtay süreci var. bunu da görmek durumundayız. Bizim bütün temennimiz bütün arzumuz buradan haklı bir kararın çıkmasıdır. Bunu bekleriz. Ama şu anda noktanın konulduğu bir durum değildir. Çünkü devam eden bir süreç var. o devam eden süreçten sonra ortaya ne çıkar onu bilemem, gerekçeyi gördükten sonra yorum yapma imkanına kavuşabilirim.

 

AKP: Yargıtay kararı beklenmeli


Mahkemenin Balyoz Davası kararının ardından ilk tepkiler hükümet ve ana muhalefet tarafından geldi. Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kararın nihai olmadığını belirtirken, duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, hukuk katliamı yaşandığını belirtti.

Hükümet kanadından ilk tepkiyi veren Bozdağ, cezaların kesinleşmiş olmadığını ve Yargıtay safhasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

 

Bakan Yıldırım: Darbeler demokrasinin gelişmesini sağlamıştır

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Balyoz davasıyla ilgili konuştu.

İzmir'de bulunan BakanYıldırım, Balyoz davasındaki kararların açıklanmasıyla ilgili sorulan soru üzerine, bu konuda yorum yapmasının bir anlamı olmadığını belirtirken, toplumun kendi değerlendirmesini yapacağını söyledi. Yıldırım askeri müdahalelerin bir anlamda Türkiye demokrasisinin gelişme bir vesile olduğunu söyledi.

Bakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Arkadaşlar yargı kendi işine, biz kendi işimize bakacağız, yani verilmiş bir karar üzerine benim yorum yapmamın bir anlamı yok. Toplum, kamuoyu değerlendirmesini yapacaktır. Hepimizin amacı Türkiye'nin hukuk devleti olması, gerek hukuk sistemimiz, gerek diğer kurumlarımızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve demokratikleşme sürecinin daha da geliştirilerek devam etmesidir. Türkiye'de kim ne yapacaksa, halkın iradesiyle, milletin iradesiyle istediğini yapar, mesajını kamuoyuna verir. Kamuoyu, 75 milyon Türk insanı eğer ilgi duyarsa, destek verirse şans verir. Hizmet etme imkanı olur, bunun dışındaki girişimler Türkiye'yi hep geri götürmüştür. 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, bütün bunlar Türkiye'nin aslında bir anlamda Türkiye'nin demokrasisine yönelik girişimler olmakla beraber, Türkiye'nin demokrasisini geliştirmesine de bir vesile olmuştur. Hepimiz ümit ediyoruz ki, demokrasi dışı hiçbir girişim ülkemizde bir daha olmasın. Hukuk devleti herkesin güven duyacağı bir anlayışa ulaşmış olsun"


CHP: Hukuk katliamı yaşandı


Muhalefet tarafında ise CHP Milletvekili Ali Özgündüz, kararda hukuk katliamı yaşandığını söyledi.

Özgündüz, "Savunma hakkı ihlal edildi. Avukatlar olmadan karar verildi. Bu Türkiye'de bir ilk. Bir hukuk katliamı yaşanmıştır" dedi.

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