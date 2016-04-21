Cerattepe'de maden projesini protesto eden 48 kişi hakkında dava açıldı!

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyeti için 15 Şubat tarihinde iş makinelerinin bölgeye getirilmesini protesto eden 48 kişi hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet ve Polise Mukavemet’ suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme için ilk duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olarak verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Adem Güngör’ün haberine göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaylarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 280 kişiyi ifadeye çağrıldı. Polis ve askerlerin kayda aldığı görüntüleri inceleyen savcılık 48 kişi hakkında iddianame hazırladı. 48 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet ve Polise Mukavemet’ suçlamasıyla Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme için ilk duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olarak verildi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü ve tespit edilecek kişiler hakkında ikinci bir dava daha açılabileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş tarafından Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde çıkarılmak istenen bakır madeni için şirket 15 Şubat tarihinde jandarma eşliğinde iş makinelerini bölgeye getirdi. Olayı haber alan Artvin halkı, Cerattepe'ye çıkan yolu Atmaca mevkinde özel araçları park ederek ulaşıma kapattı ve barikatlar kurdu. Polis ve jandarmanın cop, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalesi sonrası yol 2 günde açılabildi ve iş makineleri bölgeye çıkarıldı.