Cephanelik patlamasında cevap arayan sorular

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki cephanelikte “mühimmat tasnifi“ yapılırken meydana gelen patlama, benzer olaylarda bugüne kadarki en yüksek can kaybını yaratarak 25 askerin hayatına mal oldu. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'nda “el bombalarının depolandığı” cephanelikte meydana gelen patlamayla ilgili olarak cevap arayan sorular için resmî açıklamalarda henüz bir yanıt bulunmuyor.

T24'ün uzmanların yaptıkları değerlendirmelerden derlediği bazı sorular şunlar:

1- Patlama 5 Eylül Çarşamba gecesi saat 21:15 sıralarında meydana geldi. Elektrik kontağından çıkabilecek yangınlara karşı bazı cephaneliklerde olağan elektrik aydınlatması bile kullanılmazken, Afyon'da neden gece saatlerinde mühimmat tasnifi (TDK: Bölümleme) yapıldı?

2- Uzmanlar, çok acil durum olmadıkça cephaneliklerde gece saatlerinde tasnif yapılmadığına işaret ediyor. Afyonkarahisar'da gece mühimmat tasnifi yapılmasını gerektiren çok acil bir ihtiyaç mı ortaya çıktı?

3- Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, tasnif işleminin 5 gündür sürdüğünü ve patlamanın son günde meydana geldiğini açıkladı. Mühimmat tasnifi işleminde son gün olduğuna göre, 25 askerin birden cephaneliğe doldurulması, hangi hazırlık için acele edilmesinden kaynaklandı?

4- Mühimmat deposu gibi hayatî risklerin çok yüksek olduğu ve genellikle mekân olanaklarının sınırlı bulunduğu bir yere 25 askerin birden doldurulmasının nedeni, Afyonkarahisar'daki birliklerde rutin askeri denetim hazırlığından kaynaklanıyor olabilir mi? Mühimmat tasnifi, birlik komutanlarının denetime hazır olma gibi bir gerekçeyle gece saatlerinde ve can kaybını facia boyutuna yükselten sayıda askerle yapılmış olabilir mi?

5- Cephanelikte gece aydınlatması, güvenlik riski yaratabilen olağan elektrik hatlarıyla mı, suni aydınlatma yöntemleriyle mi yapılıyordu?

6- Genelkurmay Başkanlığı, patlamanın “henüz bilinmeyen bir nedenle” meydana geldiğini açıkladı. Afyonkarahisar'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, patlamanın “kesinlikle bir terör saldırısından kaynaklanmadığını” muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi sonucu meydana geldiğini” söyledi. Eroğlu'nun, bir sabotaj ihtimalini kesinlikle reddeden iddiası hangi bilgiden kaynaklanıyor?

7- Çarşamba gecesi 21:15'te meydana gelen patlama için saatlerce neden “can kaybı yok” izlenimi veren açıklamalar yapıldı? Bu açıklamalar, olaya yeterli olanaklarla müdahale edilmesini geciktirmiş olabilir mi?

8- El bombası, pimi çekilmemişse, yere düşme, çarpma gibi nedenlerle patlar mı?

9- Bir el bombasının patlaması, 25 kişinin hayatına mal olacak şekilde seri patlamalara neden olduysa, cephanelikte güvenlik tedbiri yetersizliği mi var?

10- Patlama, cephanelikte çalışan askerlerden birinin “ateş” kullanması, yanlışlıkla fünyelerin ateş alması gibi bir nedenden kaynaklanmış olabilir mi? Bu durumda, cephaneliğe sokulan askerler arasında bu kadar hassas bir mesai için yeterli eğitim almamış olanlar da bulunuyor muydu?

11- Cephanelikte çalışacak askerler nasıl eğitiliyor, nasıl seçiliyor ve tasnif gibi bir mesaiye nasıl alınıyor? Örneğin, cephaneliklere girerken ateş bulundurma gibi ihtimallere karşı üst araması yapılıyor mu?