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Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: O saatte sayım yapılmaz

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'Akşam 21:15'te sayım yapılmaz. Bunun uzmanlıkla ilgilisi yok, sıradan herhangi bir asker de sayımın bu saatte yapılmayacağını bilir' dedi

06 Eylül 2012 14:54

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Afyon'daki cephanelik patlamasında kaza olma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek kaza ise büyük bir ihmal olduğunu belirtti.

CNNTürk kanalına konuşan Solmaztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akşam 21:15'te sayım yapılmaz. Bunun uzmanlıkla ilgilisi yok, sıradan herhangi bir asker de sayımın bu saatte yapılmayacağını bilir. Gecenin o vaktinde suni aydınlatma lazım. Sonuçta savaşın ortasında değilsin ki, niye bu saatte yapıyorsun. Çatışma  yeri olsa acil olsa neyse. Ama Afyon böyle bir yer değil.

Ayrıca 25 kişi neden gecenin bir vakti bu kadar görüş sınırı varken ve dar bir alanda bir arada. Bu kazaya davetiye çıkarmaktır. Bütün gün çalışmış askerler akşam fiziksel ve moral olarak yorgundur. Bu durumun üstüne gidilmesi lazım.

Ancak bu kaza olmayabilir o zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bunun arka planına bakması lazım."

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