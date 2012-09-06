Afyon'da cephanelikte patlama: 25 şehit, 9 asker yaralı

Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda patlama meydana gelen patlamada 2 astsubay, 2 uzman çavuş, 21 erbaş şehit oldu, 9 asker yaralandı. Patlamanın şiddeti kimliklerin tespitini mümkün kılmadığı için, şehitler DNA tesi için Ankara'ya götürülecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Kesinlikle terör saldırısı değil. Muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi sonucu oldu” diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri yayınladığı açıklamada da "henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda 25 askerimiz şehit oldu" dedi.

Afyonkarahisar’da dün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ataköy’deki 500. İstihkâm Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’ndaki mühimmat deposunda erler, erbaşlar, astsubaylar ve subaylar 4-5 gündür mühimmat tasnifi yapıyordu. Ancak bu tasnif sırasında bir el bombasının patlamasının ardından patlamalar meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği askeri alana giriş çıkışlar durduruldu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, el bombaları patlamaya devam etti. Alana sadece ambulansların giriş çıkışına izin verildi.



TSK'dan açıklama



Genelkurmay Başkanlığı' nın resmi intermet sitesinde yayımlanan açıklamada; "05 Eylül 2012 tarihinde saat 21.15 sıralarında, Afyonkarahisar’da konuşlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Mühimmat Depo Komutanlığında, el bombalarının depolandığı bir cephanelikte yapılan çalışma esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda, 25 askerî personel şehit olmuş, 4 askerî personel hafif şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır. Elim olay sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve meslektaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Şehitlerin isimleri belli oldu



Astsubay Kıdemli Başçavuş Bedri Naim, Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Döger, uzman çavuşlar Hüseyin Apaydın ve Cüneyt Akkuş, erbaş ve erler Ayhan Kutsu, Kadri Aydın, Fatih Şalgam, Bayram Uluer, Burak Kaplan, Emrah Aral, Emrah Kartal, Hayri Kaya, Emre Yıldırım, Emrah Sandalcı, Mehmet Emre Özer, Hüseyin Gökhan Eriç, Tolga Tostan, Ahmet Tosun, Burak Umut Gedik, Onur Fikret Gülger, Macit Coşkun, Barış Öztürk, Mehmet Emin Çoğun, Abdullah Tokgöz ve Fatih Ergeç.



Afyon Valisi: Kaza sonucu patladı



Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve askeri yetkililer bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Çoban, “Bölgede 2 patlama meydana geldi. Askeri mühimmat deposunda el bombalarının tasnifi yapılırken patlama meydana geldiği söylendi. Kışlada içtima yapılıyor. Bu sayım sonunda herhangi bir kayıp olup olmadığı anlaşılacak” dedi.

Çoban, şöyle devam etti:

“Mühimmat deposunda 5 gündür çalışma yapılıyordu. Bugün son günüydü. İlk patlamanın ardından ikinci bir patlama daha meydana geldi. İçeride 15-20 görevli vardı. İçerideki görevlilerin sağlık durumu hakkında bilgi alınamıyor. Çünkü patlama ve yangın devam ettiği için müdahale de edilemiyor.”

Bölgenin son derece korunaklı olduğunu ve terör eyleminin söz konusu olmayacağını belirten Çoban, olayın tamamen bir kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4’ü asker 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki yaralı askerlerden 2’sinin Emrah Uluer ve Hasan Boncuk olduğu ve sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Birçok vatandaş da, kan vermek için hastaneye koştu. Afyonkarahisar’a çevre illerden çok sayıda bomba imha ve ulusal medikal kurtarma ekibi gönderildi. İtfaiye Müdürü Murat Gürsen de, “Patlamalar nedeniyle yangına müdahale edemiyoruz. İkinci bir riskli alan var. Patlamanın sıçraması ihtimali olan ikinci depoda önlem aldık” dedi.



Bomba imha ekipleri bölgede



El bombalarının imhası için ise bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Yeni bir patlama ihtimaline karşın bölge güvenlik güçlerince kordon altına alındı. Patlamanın ardından çıkan büyük yangın birkaç kilometrelik alana yayıldı. Yangının çıktığı yerin yakınında başka bir cephaneliğin olması üzerine söndürme çalışmaları bu bölümde yoğunlaştırıldı. İtfaiye, patlama riski nedeniyle sadece yangının yayılmasını engelleyebildi.



Zırhlı araç istendi



Patlama sonrasında çevreye saçılan parçalar nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik koridoru oluşturuldu. Yangın devam ederken, yeni patlama olasılığına karşı depoya girilemedi. Bölgeye girmek için olay yerine zırhlı araç istendi.

Yaralıların isimleri belirlendi



Afyonkarahisar'daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 4'ü asker 7 kişinin isimleri belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, patlamada yaralanan askerler Hasan Boncuk, Fethi Tuna, Soner Güleçyüz ve Fatih Yüksel ile vatandaşlar Emrah Ulufer, Kevser Dalkılıç ve Sevilay Türk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde taburcu edilecekleri bildirildi. Yaralılardan Ulufer, Dalkılıç ve Türk de tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Yaralı sayısı 9'a yükseldi



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, patlamada yaralanan askerler Hasan Boncuk, Fethi Tuna, Soner Güleçyüz ve Fatih Yüksel ile vatandaşlar Emrah Ulufer, Kevser Dalkılıç ve Sevilay Türk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Ulufer, Dalkılıç ve Türk de, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki asker Mustafa Durmaz ve Ramazan Yılmaz da 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.



İlköğretim okulu bahçesine sahra çadırı kuruldu



Afyonkarahisar'daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından bir ilköğretim okulu bahçesine, kışlada bulunan askerlerin yakınları ve olaydan etkilenen vatandaşlar için 30 kişilik sahra çadırı kuruldu.

Afyonkarahisar Belediyesi ise kışla önünde bekleyen ve görev yapan personele çorba ve ekmek ikramında bulundu. Olaydan sonra polis, gece boyunca kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Asker aileleri kışlaya koştu



Patlamanın duyulmasının ardından kışladaki görevli askerlerin yakınları kente akın etti. Çok sayıda aile, asker evlatlarından haber alabilmek için nizamiye kapısında içeriden gelecek haberi gözyaşları arasında bekledi.



Kocatepe’de yangın çıktı



Patlamanın ardından etrafa yayılan kıvılcımlar nedeniyle yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Büyük Taarruz’un yaşandığı Kocatepe sırtlarında yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Patlamanın ardından cephanelikteki mühimmat ve el bombalarının çevreye saçılması nedeniyle itfaiye ve ambulanslar kışlaya giremedi.

DNA testi Ankara'da



Patlamanın şiddeti nedeniyle, şehitlere kimlik tespitinin yapılamayacağı ve kimliklerin DNA testinden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi. Bu noktada da, Afyon Devlet Hastanesi'nde DNA testi yapılamadığı, askerlerin cenazelerinin bu işlem nedeniyle Ankara GATA'ya götürüleceği belirtildi.

Bombalar yüzlerce metre uzağa saçıldı





Afyonkarahisar'ın Ataköy ilçesindeki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda meydana gelen patlama kilometrelerce uzaklıkta hasara yol açtı.

Afyonkarahisar'da patlamanın meydana geldiği askeri bölgenin çevresindeki tahribat sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı.

Patlamayla birlikte çevreye saçılan mühimmatlara ulaşan NTV ekibinin çektiği görüntüler, facianın boyutlarını gözler önüne serdi. Hatta Orman Bakanı ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bile çevreye saçılan bombalarla ne kadar uzağa gitmiş olabileceğini NTV ekibinin çektiği görüntülerden öğrendiğini dile getirdi: Muhabirin elindeki el bombalarını görünce şaşırdık...

Bazıları patlamış bazıları ise patlamamış el bombaları, tanklarda kullanılan bombalar ve anti personel mayınları gibi mühimmat parçaları yüzlerce metrelik alana saçılmış durumda.

Onlarca kiloluk bombaların bazılarının fünyelerini üzerinde olduğunu gözlemleyen NTV muhabiri Gökhan Gerçek, çevreye saçılan malzemeler için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Patlama sadece kışla içinde değil yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bile hasara yol açtı. Çevrede onlarca yıkılmış ve yanmış ağaç göze çarpıyor.

Patlamanın meydana geldiği askeri tesiste çevreye mühimmat saçılması nedeniyle gece boyunca hazırda bekleyen ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte Kışlacık mevki ile Ataköy arasındaki cephanelik bölgesinde incelemelerine başladı.

Patlamanın tesislerde önemli hasara yolaçtığı, cephaneliğin kullanılamaz hale geldiği, bir askeri kamyonunda da parçalandığı görüldü.

Jandarma ve emniyete ait çok sayıda Olay Yeri İnceleme Aracı da, tesislere giriş yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu sabaha karşı ayrıldığı kışlaya, günün ışımasıyla geri döndü. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu da sabahın ilk ışıklarıyla tesise geldi.

Askeri yetkililer ve güvenlik görevlileri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, sivillerin bölgeye yaklaşmasını engelledi, tesislere gidilen yol da sivil araç trafiğine kapatıldı.

Sivil savunma, arama-kurtarma, sağlık, itfaiye ekipleri gece boyunca, tesislerin çevresinde hazır bekletildi.



Türk Kızılay'ı kan bağışı alıyor



Bu arada Türk Kızılayı'nın kan bağış otobüsü, Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralananlar için kent merkezinde kan bağışı alıyor.

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, patlama haberinin alınmasının ardından Türk Kızılayı Afyonkarahisar Kan Merkezi'nden 50 ünite kan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Takviye amacıyla Bursa Kan Merkezi'nden 100 ünite kan da Afyonkarahisar'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Türk Kızılayı'nın kan bağışı otobüsü de Afyonkarahisar kent meydanında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı almaya başladı. İhtiyaç halinde bölgeye kan takviyesi yapılması için de tüm hazırlıklar tamamlandı.



Deprem oldu sandılar



Bölgeye yakın yerleşim alanları boşaltılırken, büyük gürültüye neden olan patlama nedeniyle çevredeki evlerin camları kırıldı. Büyük bir gürültüyle dışarıya çıktıklarını anlatan görgü tanıkları, çevredeki evlerin camlarının kırıldığını söyledi. Çevreye saçılan parçalar nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik koridoru oluşturuldu.

Kent merkezine yakın kışladaki patlama, çevrede deprem korkusu yarattı. Afyonlular kendilerini dışarıya attı. Çok sayıda evin camları kırıldı. Kışlaya yakın evlerin tamamı boşaltıldı. Kentte elektrik kesintisi oldu.



Başbakan Erdoğan Org. Özel’i aradı



Başbakan Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüşerek patlama hakkında ilk bilgileri aldı.



Org. Kıvrıkoğlu bölgede



Gece saat 02.00 sıralarında ilk iki patlamaya göre daha küçük çaplı bir patlama daha meydana geldi. Saat 21.15’teki patlamanın ardından başlayan yangın 4 saat sonra kontrol altına alınarak tamamen söndürülünce, soğutma çalışmasına başlandı. Diğer yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu da Afyonkarahisar’a giderek patlamanın olduğu Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda incelemelerde bulunuyor. Orgeneral Kıvrıkoğlu’na bölge komutanları ve ilin yerel yöneticileri eşlik ediyor.