Eroğlu: Böyle kazalar olabiliyor, Pakistan'da, Hindistan'da da oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, patlamaya ilişkin ''Tamamen bir tasnif, sayım yapılırken meydana gelen bir kaza, terörle alakası yok, kontrollü nokta. İglo tip dediğimiz cephaneliklere dışarıdan müdahale, sabotaj söz konusu değil. Tamamen bir kaza olduğu konusunda ben de kesinlikle mutmainim'' dedi. Eroğlu, Hindistan ve Pakistan'da da benzer patlamaların olduğunu söyleyerek, "Burası bir cephanelik, zaman zaman olabiliyor böyle kazalar. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'nın cephaneliğinde meydana gelen patlamayla ilgili sabah saatlerinde gazetecilere bir açıklama daha yaptı.

Patlamanın meydana geldiği iglo tipi cephaneliği gördüğüne belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

''El bombalarının bulunduğu bir cephanelikte maalesef sayım, tasnif yapılırken içeride el bombasının kaza neticesinde patlaması sonucunda büyük bir patlama meydana gelmiş, arkasından yangın meydana geldi. Patlamanın olduğu kısım yandı. İlk belirlemelere göre 25 tane şehidimiz var. 2 astsubay, 2 uzman, 21 erbaş toplam maalesef 25 şehidimiz var, ruhları şad olsun, milletimizin başı sağ olsun. Tamamen bir kaza neticesi, muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi neticesinde bir patlama. Burası bir cephanelik, zaman zaman olabiliyor böyle kazalar. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu. Acı bir hadise, bir kaza neticesinde olan bir husus.''.

Vatandaşlar kışla dışına dağılan el bombaları konusunda uyarıldı

Bakan Eroğlu, patlama neticesinde bazı mühimmatın, el bombaların fırlayarak kışla dışına dağıldığını belirterek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun askeri yetkililere, kendisinin de il jandarma alay komutanı ve il emniyet müdürlüğüne gerekli talimatları verdiklerini anlattı.

Vatandaşların her ihtimale karşı dikkatli davranmasını isteyen Eroğlu, dağılan mühimmatların, el bombalarının kontrollü şekilde patlatıldığını, bu patlama seslerinden sonra vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, ''Az önce bir televizyon kanalının muhabiri elinde el bombası ile dolaşırken gördük şaşırdık. Şimdi özellikle bu bölgeye hiç bir vatandaşın girmemesi lazım ayrıca uzman ekipler geldi, Ankara'dan ve bunlar kontrollü şekilde patlatılacak'' dedi.

'Kaza, terörle alakası yok'



Patlamanın kesinlikle kaza sonucu meydana geldiğini dile getiren Eroğlu, ''Kesinlikle terör olamaz, çünkü çok kontrollü bir alan. Tamamen bir tasnif, sayım yapılırken meydana gelen bir kaza, terörle alakası yok, kontrollü nokta. İglo tip dediğimiz cephaneliklere dışarıdan müdahale söz konusu değil, dışarıdan bir sabotaj söz konusu değil. Bende yapısını biliyorum, askerlikte bu tip cephanelikten çok yaptığımız için biliyorum. Tamamen bir kasa olduğu konusunda ben de kesinlikle mutmainim'' diye konuştu.



Başbakan ve Org. Özel bölgeye gitmeyecek



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili bilgi aldığını belirten Eroğlu, “Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı buraya gelmeyecek. Gelmelerini gerektirecek bir şey yok” diye konuştu.



'Onlar artık bütün milletin ailesi'



Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Eroğlu, “Şehit askerlerin ailelerine sahip çıkacağız, onlar artık bütün milletin ailesindir. Acılarını paylaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.