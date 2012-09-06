Gül: Afyon'daki olay ciddi bir şekilde araştırılmaktadır

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afyonkarahisar'daki patlamanın yürekleri dağladığını belirterek, ''Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle milletçe büyük bir üzüntü yaşandığını kaydetti. Gül'ün açıklaması şöyle:

''Afyonkarahisar'dan gelen haber, acılarımızı katlamış, yürekleri dağlamıştır. Milletimizin başı sağolsun. Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum.''

Acımızı daha da katladı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Afyonkarahisar'da meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e taziye mesajı gönderdi. Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

''Bölücü hainler tarafından Gaziantep, Şemdinli ve Beytüşşebap'ta düzenlenen saldırılar sonucunda verdiğimiz şehitlerin ardından gelen bu acı haber, acımızı daha da katlamıştır. Bu tür keder verici olayların nedeninin en kısa zamanda aydınlatılacağını düşünüyor, tekrar etmemesi için her türlü tedbirin alınacağına inanıyorum. Vatanın birliğinin bekçisi olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarına ve şehitlerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Elim olayda yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.''

Kılıçdaroğlu'nun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında, ''Bu büyük acıyla yüreklerimizi dağlayan şehit Mehmetçiklerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa, şehitlerimizin aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize, Türkiye'ye başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimizin ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum'' ifadesini kullandı.