T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül: Afyon'daki olay ciddi bir şekilde araştırılmaktadır

Cumhurbaşkanı Gül, Afyonkarahisar'dan gelen haberin, acıları katlayıp, yürekleri dağladığını belirterek, bu elim olayın ciddi bir şekilde araştırıldığına dikkat çekti

06 Eylül 2012 14:58

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afyonkarahisar'daki patlamanın yürekleri dağladığını belirterek, ''Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle milletçe büyük bir üzüntü yaşandığını kaydetti. Gül'ün açıklaması şöyle:

''Afyonkarahisar'dan gelen haber, acılarımızı katlamış, yürekleri dağlamıştır. Milletimizin başı sağolsun. Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum.''

 

Acımızı daha da katladı

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Afyonkarahisar'da meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e taziye mesajı gönderdi. Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

''Bölücü hainler tarafından Gaziantep, Şemdinli ve Beytüşşebap'ta düzenlenen saldırılar sonucunda verdiğimiz şehitlerin ardından gelen bu acı haber, acımızı daha da katlamıştır. Bu tür keder verici olayların nedeninin en kısa zamanda aydınlatılacağını düşünüyor, tekrar etmemesi için her türlü tedbirin alınacağına inanıyorum. Vatanın birliğinin bekçisi olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarına ve şehitlerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Elim olayda yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.''

 

Kılıçdaroğlu'nun mesajı

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında, ''Bu büyük acıyla yüreklerimizi dağlayan şehit Mehmetçiklerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa, şehitlerimizin aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize, Türkiye'ye başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimizin ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

AfyonkarahisarCumhurbaşkanıgülaskerşehitaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24