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NTV muhabiri el bombalarını eline aldı

NTV muhabiri çevresindeki patlamamış el bombalarını canlı yayında göstermek adına eline alarak kendini tehlikeye attı

06 Eylül 2012 15:08

Afyon'daki cephanelik patlamasının ardından bölgeye saçılan el bombalarıyla ilgili uyarılara rağmen, NTV muhabirinin canlı yayında eline el bombalarını alarak bilgi vermesi tepki çekti.

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Afyonkarahisar'ın Ataköy ilçesindeki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda meydana gelen patlama kilometrelerce uzaklıkta hasara yol açtı. Bazıları patlamış bazıları ise patlamamış el bombaları, tanklarda kullanılan bombalar ve anti-personel mayınları gibi mühimmat parçaları yüzlerce metrelik alana saçılmış durumda.

Patlamayla birlikte çevreye saçılan mühimmatlara ulaşan NTV ekibinin çektiği görüntüler, facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

NTV muhabiri çevresindeki patlamamış el bombalarını canlı yayında göstermek adına eline alarak kendini tehlikeye attı.

Orman Bakanı ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bile çevreye saçılan bombalarla ne kadar uzağa gitmiş olabileceğini NTV ekibinin çektiği görüntülerden öğrendiğini dile getirdi. Eroğlu "Muhabirin elindeki el bombalarını görünce şaşırdık" dedi.

Ayrıca Bakan, muhabirin el bombasını eline almasına da veryansın etti.

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