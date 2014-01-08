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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu evden ayrıldı

2013'ün son gününde eşi Cem Yılmaz'dan boşanan Ahu Yağtu, yeni evine taşındı

08 Ocak 2014 12:23

Cem Yılmaz'la evliliğini geçen hafta bitiren Ahu Yağtu, eski eşinin Levent'teki villasından dün taşındı.
Ünlü şovmen Cem Yılmaz, 18 aylık eşi Ahu Yağtu'yla evliliğini 31 Aralık'ta bitirdi. Yeni yıla bekar olarak giren Yılmaz, boşandığı eşi Yağtu'nun yeni bir düzen kurana kadar Levent'teki villasında kalmasını istedi. Taşınmak için acele eden Yağtu ise üç gün önce Ulus'ta deniz manzaralı bir ev kiraladı.

 

‘Her şeyi alabilirsin’

 

Ahu Yağtu dün de eski eşinin Levent'teki villasına giderek kalan eşyalarını topladı. Bir minibüs kiralayan Yağtu'nun sadece kıyafetlerini alması dikkat çekti.

Yılmaz'ın "İhtiyacın olan her şeyi alabilirsin" sözlerine karşılık sadece kişisel eşyalarını ve oğlu Kemal'in oyuncaklarını alan Yağtu, yeni evinin yolunu tuttu.

 

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