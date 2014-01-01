Cem Yılmaz Twitter'da Ahu Yağtu'yu takip etmeyi bıraktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz twitter hesabından, 2012’nin mart ayında evlendiği Ahu Yağtu’yu takip etmeyi bıraktı.

Geçen hafta tek celsede anlaşmalı olarak boşandıkları ve evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Aralarında protokol imzalayan çiftten Yılmaz’ın oğlu için her ay 15 bin TL ödeyeceği, eşine üç daire, bir otomobil ve yeni bir iş kurması için yüklü bir ödeme yapacağı öne sürülmüştü.

Milliyet'te yer alan haber göre, boşanmaları hakkında hiçbir açıklama yapmayan Cem Yılmaz’ın eşi Ahu Yağtu ve Yağtu’nun Vintage markasını twitter’dan takip etmeyi bırakması ise iddiaları güçlendirdi. Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ve markasını takipten çıkarırken, Ahu Yağtu ise Yılmaz’ı takip etmeye devam ediyor.