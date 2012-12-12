Ahu Yağtu Cem Yılmaz'ın eskilerini satacak

Cem Yılmaz’la evlendikten sonra Bebek’te ve Asmalı mescit’te açtığı ikinci el kıyafet satan dükkânlarını kapatan Ahu Yağtu, ticarete geri dönüyor.

Yağtu, 4 gün sonra açılacak olan internet sitesinde aralarında eşi Yılmaz’ınkilerin de olduğu ikinci el kıyafetler satacak.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Ahu Yağtu, oğlu Kemal’e daha fazla vakit ayırabilmek için mağazasını sanal ortama taşıdı.

İkinci el kıyafetlerin alınıp satılabileceği sanal mağazanın her şeyiyle tek tek ilgilenen Ahu Yağtu’nun müşterilerine bir de sürprizi var. Yağtu, sitesinde eşi Cem Yılmaz’ın eski kıyafetlerini de satışa sunacak.