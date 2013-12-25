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'Cem Yılmaz ve Ağu Yağtu çifti anlaştılar ve boşanıyorlar'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz eşi Ahu Yağtu ile karşılıklı anlaşarak boşanma kararı aldığı iddia edildi

25 Aralık 2013 08:54

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun geçen hafta tartıştıkları ve evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Evlilikleri yolunda gitmeyen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, dün son kez birlikte yemek yiyen ikilinin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı yakın çevrelerince doğrulandı. Çiftin geçen hafta tartıştıkları ve evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Yağtu’nun oğlu Kemal’i yanına alıp, Levent’teki evlerinden ayrıldığı da konuşuluyordu. Yılmaz hakkında açıklamaları nedeniyle kızıyla arası bozulan  baba Neşet Yağtu “Kulağımıza gelirdi. Boşanacaklarına inanmıyorum” demişti. Yağtu, Instagram’da paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Siyah-beyaz manzaradaki karabulutlar ince mesaj olarak algılandı.

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