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Cem Yılmaz boşandı mı barıştı mı?

Ayrılık kararı aldıkları konuşulan Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın boşandığı ileri sürüldü

31 Aralık 2013 12:02


Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çiftinden bir ayrıldılar bir barıştılar haberi geliyor. Hürriyet Hafta Sonu dergisinin haberine dayandırdığı “Boşandılar mı?” başlıklı haberinde çiftin 24 Aralık’ta boşandığını yazarken, Posta gazetesi ise haberi “Sevgisizlik sorunu şimdilik aşıldı gibi görünüyor” diye verdi.

Hafta Sonu dergisinin haberine göre Cem Yılmaz’la Ahu Yağtu 24 Aralık tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

İddialara göre; Yılmaz boşanma konusunda ne kadar kararlı durduğunu eşine anlatınca, aslında boşanmaktan yana olmayan Ahu Yağtu ayrılığa razı oldu.  Öyle ki Yılmaz’ın yakınlarına açık açık “Evlilik bana göre değil, yapamıyorum” dediği konuşuluyor. Kemal’in velayeti annesine verilirken; iddialara göre Yılmaz oğlunu 5-6 yaşına gelince yanına  almak istediğini söyledi.

Posta gazetesinin ön sayfadan verdiği “Sevgisizlik sorunu şimdilik aşıldı gibi görünüyor” başlıklı haber ise şöyle:

Çiftin arası 3 hafta önce bozulmuştu. Cem Yılmaz, Levent’teki evi terk edip ofisine yerleşmişti. Ortak dostları geçen Cuma akşamı çifti yemekte buluşturdu. Cem Yılmaz eve döndü. Dargın oldukları dönemde “Neden ayrıldınız?” diye soran bir dostuna Cem Yılmaz şöyle dert yanmış: “Beni bütün Türkiye çok seviyor. Ama evde eşimden aynı sevgi ve ilgiyi göremiyorum. Özetle bizim sorunumuz sevgisizlik.”

 

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