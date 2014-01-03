Cem Yılmaz neden boşandı?

Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti resmen boşandı. Ünlü çift, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesi ile tek celsede boşandı. Geçtiğimiz haftalarda ettikleri kavganın ardından küsen Yağtu ve Yılmaz boşanmaları ile ilgili konuşmazken, Ahu Yağtu'nun babası Neşet Yağtu, Cem Yılmaz'ı suçladı.

2012'de nikah masasına oturan ve Kemal adını verdikleri bir çocukları bulunan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, Beykoz Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmayla boşandı.

Yılmaz, pazartesi akşamı avukatı Çetin Yüksel aracılığıyla anlaşmalı boşanma dilekçesini Beykoz Aile Mahkemesi'ne gönderdi. Boşanma davasını açan taraf olan Yılmaz, gerekçesini ise "Evlilik birliğinin temelden sarsılması" olarak gösterdi.

Yılın son günü ayrıldılar

Dilekçenin mahkemeye ulaşmasının ertesi günü 31 Aralık'ta mesai bitimine dakikalar kala, ünlü çift ayrı ayrı adliyeye geldi. Beraberlerinde avukatları olan taraflardan adliyeye ilk gelen Yağtu oldu. Ardından ise Yılmaz adliyeye giriş yaptı. Aile Mahkemesi Hakimi Nazan Güçkan'a boşanmak için hazır olduklarını belirten çift, duruşma yapılmasını istedi. İki tarafın da boşanmak istediklerini beyan etmeleri üzerine Hakim Güçkan, çifti anlaşmalı olarak boşadı.

Cem Yılmaz, yılbaşı kutlamasını eski sevgilisi Lal Dedeoğlu'nun barında Ferzan Özpetek ile yaptı. Yağtu'dan boşanan Yılmaz, eski sevgilisinin işlettiği Karaköy'deki Bej Bar'a yalnız geldi. Yılmaz, yeni yıla daha sonra yanına gelen yönetmen Ferzan Özpetek ile birlikte girdi.

Çifti boşanmaya götüren süreç ise geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Yaptıkları tartışma sonucu bir süre küs kalan ikili daha sonra evleri ayırmış, Cem Yılmaz Levent'teki ofisinde kalmaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen ünlü çift hakkında çıkan bu son söylenti, ayrılık dedikodularının artmasına neden olmuştu.

Ahu Yağtu'nun babası Yılmaz'ı suçladı

İkilinin arasını araya giren büyükler de düzeltemedi. Birlikte baş başa bir yemek yiyen Yılmaz çifti anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Cem Yılmaz’dan boşanan Ahu Yağtu sessizliğe bürünürken, babası Neşet Yağtu ünlü komedyeni suçladı. Neşet Yağtu "1,5 yıl önce verdiğim röportajlarda da söylemiştim ‘Cem kızı mutlu etmez’ diye. 20 aydır da kendileriyle görüşmüyorum. Şimdi söylediklerim aynen çıkıyor” dedi.