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Cem Yılmaz medya patronu oluyor

İki yıldır evli olduğu Ahu Yağtu'dan boşanarak gündeme gelen komedyen Cem Yılmaz medya patronu olmaya hazırlanıyor

05 Ocak 2014 13:16

TV8'i alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı'nın ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da medya patronu oluyor. Abisi Can Yılmaz ile internet üzerinden yayıncılık yapmaya hazırlanan komedyen şimdilik ufak bir yatırımla evi stüdyoya çevirdi.

İki yıldır evli olduğu Ahu Yağtu'dan sürpriz bir kararla 2013 yılının son günü boşanan komedyen Cem Yılmaz işlerine yoğunlaştı. Türk sinemasında gişe rekorları kıran 'G.O.R.A', 'A.R.O.G' ve 'Yahşi Batı' gibi filmlerden sonra 60'lı yılların anlatılacağı film projesini tamamlamak üzere olan Cem Yılmaz'ın sinema filmi dışında Web TV üzerine de yeni bir projesi olduğu öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın stand up gösterilerinde sürekli takıldığı abisi Can Yılmaz'la 13 Ocak'ta resmi web sitesinden Web TV'nin test yayına başlanacağı öğrenildi. Cem Yılmaz abisi Can Yılmaz'la ortak yürüteceği proje için Levent'te bulunan iki katlı ve 500 metrekarelik evlerini stüdyoya çevirdi. Şu an için 100 bin TL'lik ufak bir yatırım yapan komedyen, aldığı geri dönüşlere göre yatırımını çoğaltarak medya yayıncılığına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Yılmaz'ın Web TV'de yapacağı şov programını boşanma haberleriyle gündemde olduğu için ileri bir tarihe ertelediği de konuşulanlar arasında.

 

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