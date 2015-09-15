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Cem Küçük'ün Ahmet Hakan hakkındaki sözleri Meclis gündeminde

HDP Milletvekili Altan Tan, Cem Küçük'ün sözleriyle ilgili soru önergesi verdi

15 Eylül 2015 01:39

Star gazetesi yazarı Cem Küçük’ün Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a yönelik tehditleri Meclis gündemine taşındı. HDP milletvekili Altan Tan, Küçük’ün “İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. 

Daha önce birçok yazısında Doğan Medya grubu ile bazı yazarlarını ağır ifadelerle köşesine taşıyan Star yazarı Cem Küçük, 9 Eylül 2015 tarihli köşe yazısında Ahmet Hakan'la ilgili olarak, "Şizofreni hastaları gibi hâlâ kendini Hürriyet’in Türkiye’yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" ifadelerine yer vermişti.

 

'Soruşturma başlatıldı mı?'

 

Altan Tan, konuyla ilgili olarak Meclis'e sunduğu soru önergesinde, Cem Küçük'ün 30 Ağustos resepsiyonu sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştüğü yönündeki iddiaların da doğru olup olmadığını sordu. Soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, 9 Eylül 2015 tarihli köşe yazısında Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ı tehdit etmiştir. Küçük, 'Şizofrenik ve PKK’lı bir hırsız portresi: Ahmet Hakan' başlıklı yazısında "Şizofreni hastaları gibi hala kendini Hürriyet’in Türkiye’yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun" ifadelerini kullanmıştır. Buna göre:

1.Yazdığı köşe yazısıyla bir gazete ve yazarına yönelik  basın aracılığıyla yapılan bu tehdit karşısında herhangi bir soruşturma başlattınız mı?

2.Hürriyet gazetesine ve yazarı Ahmet Hakan Coşkun’a yönelik alenen yapılan bu tehditlerin aynı kişi ve kurumlara yönelik saldırı ve linç girişimlerinde provokatif bir yönlendirme taşıdığını düşünmekte misiniz?

3.Star Gazetesi ve Cem Küçük başta olmak üzere halkı basın yoluyla bazı gazete ve yazarlara karşı şiddete yönlendiren Gazete ve Yazarlar hakkında ne gibi cezai işlemler yapılması düşünülmektedir?

4.Cem Küçük’ün 30 Ağustos resepsiyonunda Mit Müsteşarı Hakan Fidan ile 30 dakikalık bir görüşme yaptığı iddiası gerçek midir? 

5.Gazeteci ‘seni sinek gibi ezeriz’ ifadesini hangi güce dayandırarak kullanmıştır? Bu konuda incelemeleriniz olmuş mudur?

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