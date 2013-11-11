Çeber davasında işkenceye göz yuman müdüre müebbet hapis

Engin Çeber'in İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi ve Metris Cezaevinde dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ikinci kez ele aldığı Engin Çeber Davası ile ilgili nihai kararını verdi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, mahkeme, Çeber'in ölümüne yol açan işkenceye doğrudan katılmasa da 'ihmal suretiyle' buna göz yumduğu nedeniyle Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nu da 'işkence' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması yönündeki kararı onadı.

Çeber Ailesi avukatlarından Evrim Deniz Karatana, Karaosmanoğlu’na ‘ihmal suretiyle işkence’ suçundan ceza verilmesini önemsediklerini belirterek, “Bu kararla birlikte, bizzat yer almasalar bile emri altındaki memuru işkence yapan amir de sorumlu tutulacak” dedi.

İşkence ve kötü muamele karşısında verilmiş ilk karar

Daire, tutuklu yargılanan infaz koruma memurları Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu hakkındaki, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence” suçundan verilen “müebbet hapis” cezasını onadı. Müdür Karaosmanoğlu “ihmal suretiyle işkence” suçundan verilen ceza da kesinleşti. Sanık infaz koruma memurlarından Nihat Kızılkaya hakkındaki “işkence” suçundan 2 yıl 6 aylık; polislerden Mehmet Pek ve Abdülmüttalip Bozyel hakkında, işkence suçunu üçer kez işledikleri için verilen ayrı ayrı 2 yıl 6 aylık ceza da kesinlik kazandı. Buna karşın, polis Aliye Uçak hakkındaki karar “kasten yaralama” kapsamına girdiği gerekçesiyle bozuldu. Bu karar, işkence ve kötü muamele karşısında verilmiş ilk karar olarak tarihe geçti.

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