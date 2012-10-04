Engin Çeber'in babası: Sivas davası gibi, işkenceye ceza çıkmadı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Devletin işkence adına özür dilediği Engin Çeber davasından çıkan sonuç aileyi memnun etmedi. 4 yıl boyunca oğlunun davasını izleyen baba Ali Tezel, “Bana göre işkenceye ceza çıkmadı” dedi. Tahliyelere ve polislere alt sınırdan verilen cezalara dikkat çeken Ali Tezel, “Sivas davası gibi. Tahliyeler oldu. Müebbet almasını beklediğimiz polisler 7.5 yılık ceza ile kurtardı. Askerlerin ceza almasını isterdim. Olmadı” dedi.

60 sanık 13’e düştü

“Adalet yerini bulmadı” diyen Ali Tezel, Yargıtay’a gideceklerini söyledi. 60 sanıklı davada dört yıllık süreçte sayının 13’e düştüğünü anlatan Tezel, “Mahkeme başkanı ve savcının değiştiği bir dava oldu. Her yeni gelenin binlerce sayfadan oluşan dosyayı okuması çok zordur. Zaten, tam konuya hakim oldu dediğimizde yine değiştiler. Bu nedenle, deliler ortada kaldı.”

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın son duruşmasında, eski cezaevi müdürü, gardiyanlara ‘ağırlaştırılmış işkence’ suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz memurlarından biri de cezaevinde geçirdiği süre göz önünde tutularak tahliye edildi.

Engin Çeber, 28 Eylül 2008’de İstanbul’un Sarıyer ilçesinde dergi dağıtırken arkadaşları Cihan Gün ve Aysu Baykal’la birlikte gözaltına alınmıştı. Karakolda ve Metris Cezaevi’nde işkence gören Çeber, 10 Ekim 2008’de hayatını kaybetmişti. Engin Çeber’in ölümü üzerine açılan 60 sanıklı ilk dava, 1 Haziran 2010 tarihinde sona ermişti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise 28 Eylül 2011 tarihinde usuli sebeplerle kararı bozmuş, dosyayı geri göndermişti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Engin Çeber’le ilgili incelemesinin ardından rapor hazırlamıştı.