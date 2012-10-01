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Engin Çeber davasında 3 Metris Cezaevi görevlisine müebbet

Bakırköy Adliyesi’ndeki duruşmada 4 tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

01 Ekim 2012 21:37

Metris Cezaevi'nde işkence sonucu hayatını kaybeden Engin Çeber'in ölümüne neden olmakla yargılnan 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı. Sanık avukatlarının savunması sırasında Engin Çeber’in yakınları ve avukatlarının savunmaya yüksek sesle itiraz etmesi üzerine mahkeme başkanı salonda bulunanları uyardı. Duruşmada söz alan Çeber’in avukatı Taylan Tanay, “Bu işkence tamamen planlanmıştır. 
 
Fuat Karaosmanoğlu’nun olayı bilmemesi imkansız. Bilirkişi raporu verileri Yılmaz Aydoğdu’nun ifadeleri, Fuat Karaosmanoğlu’nun bu işin içinde olduğunu söylüyor” dedi. Sanıkların ağırlaştırılmış işkence sonucu ölümle yargılanması gerektiğini savunan Tanay, “4 yıldır adalet bekliyoruz” diye konuştu.
 
 

3 kişiye müebbet

 
 
Tutuklu sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, savunmaları dinledikten sonra duruşmaya ara verdi.
 
Verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 52 sanıklı davada tutuklu yargılanan dönemin Metris Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu ve infaz koruma memurları Sami Ergazi ve Selahattin Apaydın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nihat Kızılkaya ise tahliye edildi.

 

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