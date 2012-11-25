'Engin Çeber ağır işkence ile öldürüldü'

Cezaevinde işkence sonucu ölen Engin Çeber davasında müebbet hapis cezası alan iki sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda sanıklara, Çeber'e ağır işkence uyguladıkları için müebbet hapis cezası verildiği vurgulandı.



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi infaz koruma memurları Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve cezaevi 2. müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nu müebbet hapis cezasına çarptırdığı davanın gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Engin Çeber'in gözaltına alındığı Muhsin Bodur Karakolu’nda dövüldüğü vücudunda kaba dayak bulgusuna rastlandığı belirtiliyor.

Çeber'in daha sonra götürüldüğü Metris Cezaevi’nde 7 Ekim 2008'de rahatsızlandığı 10 Ekim’de ise hastanede hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Şiddet eyleminin 4 Ekim ile 7 Ekim 2008 tarihleri arasında olduğuna kanaat getirildiği yer alıyor.

Kararda, "Ergazi ile Apaydın'ın eylemlerindeki süreklilik, maktulün baş ve boyun bölgesine vurmaları, duvar ve kapı demirlerine maktulün kafasını vurmaları değerlendirildiğinde sanıkların ağırlaştırılmış işkence ile maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kanaatine varılmıştır" deniyor.

Dönemin Metris Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu'nun da işkenceyi gördüğü, işkencenin ardından, "Bundan sonra sayım vermeyenler bu şekilde cezalandırılacaktır" ifadesini kullandığı belirtilen kararda, "Sanıkların işkence suçuyla ölüme sebebiyet vermek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmiştir" deniliyor.

Mahkeme, üç sanığı daha önce de aynı cezaya çarptırmış, aralarında menfaat çekişmesi olan sanıkları aynı avukatın savunduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.