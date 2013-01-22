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Tanay: Metris'e Engin Çeber davası için gelmiştim, aynı nedenle yine buradayım

Taylan Tanay, Metris Cezaevi'ne daha önce Engin Çeber davası ile ilgili keşif yapmak için gittiğini belirtiyor ve ekliyor; Aslında bugün yine aynı nedenle buradayım

22 Ocak 2013 12:02

 

DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, cezaevinde avukatları ile görüştü. Dün tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan Tanay, geçtiğimiz hafta görüşme için gittiği müvekkilinin konulduğu hücrede kalıyor.
İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık 24 saat süren sorgulamaların tamamlanması ile tutuklanan Avukat Taylan Tanay, diğer tutuklananlar ile birlikte ilk olarak Metris Cezaevi'ne sevk edildi. Cezaevinde müşahade bölümüne konulan Tanay, bugün avukatları ile görüştü.  Tanay, görüştüğü avukatlarına geçtiğimiz hafta Metris Cezaevi'nde bir müvekkilini ziyaret ettiğini ve şimdi o kişinin tutuklu olarak kaldığı 35 nolu birimde kendisinin kaldığını anlattı.
Metris Cezaevi'nde dövülerek öldürülen Engin Çeber'in avukatlığını üstlenen Tanay, "Buraya ilk ve son olarak Engin Çeber davası ile ilgili keşif için gelmiştim. Aslına bugün yine aynı nedenle buradayım" dedi. Tanay, avukatlarına moralinin iyi olduğunu, kendisine ve arkadaşlarına verilen destekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Metris Cezaevi'ne geçici olarak konulan tutukluların, kalacağı cezaevlerinin belirlenmesinin ardından kalacakları F tipi cezaevlerine sevk edilmesi bekleniyor.

Tutuklanmaların ardından meslektaşlarına seslendiler

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