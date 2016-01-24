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Çavuşoğlu ile Kerry arasında Cenevre görüşmesi

Türkiye, PYD'nin toplantıya katılmasına karşı çıkarken, Rusya'nın PYD'nin de görüşmelerde yer alması konusunda ısrar ettiği ileri sürülmüştü

24 Ocak 2016 21:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye yönetimi ve muhaliflerin katılımıyla Cenevre'de yapılacak BM toplantısının ele alındığı öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün yapılan görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ile Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde rejim ve muhalefet arasında yapılması öngörülen müzakereler ele alındı. 

Cenevre'de bu hafta sonu başlaması planlanan görüşmeler, toplantıda muhalefeti temsilen hangi örgüt ve grupların yer alacağı konusunda anlaşma sağlanamayınca ertelenmişti. 

Türkiye, PYD'nin toplantıya katılmasına karşı çıkarken, Rusya'nın PYD'nin de görüşmelerde yer alması konusunda ısrar ettiği ileri sürülmüştü.

Çavuşoğlu, Kerry görüşmesinde ayrıca, Rusya Federasyonu'nun Suriye’deki hava saldırıları hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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