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"ABD ile Rusya anlaştı, her iki taraf da birer Esad karşıtı heyeti Cenevre'ye davet edecek"

Türkiye, PYD'nin Cenevre'ye davet edilmesini istemediğini açıklamıştı

24 Ocak 2016 20:15

Rusya ve ABD’nin, gelecek hafta İsviçre’nin Cenevre kentinde üçüncüsü yapılacak Suriye görüşmelerine davet edilecek heyetler üzerinde anlaştığı iddia edildi. Görüşmelere iki ayrı Esad karşıtı heyetin davet edileceği belirtiliyor. Heyetlerden birinin Washington, diğerinin ise Moskova’nın daveti üzerine Cenevre’ye gideceği bildiriliyor. İddiaya göre, Moskova, İslam Ordusu’nun görüşmelere katılmasını kabul ederken, Washington bir başka Esad karşıtı heyetin davet edilmesine itiraz etmeyecek. Türkiye, PYD'nin Cenevre'ye davet edilmesini istemediğini duyurmuş, kulislerden Moskova'nın PYD'yi Cenevre'ye davet edeceği bilgisi sızmıştı.

Moskova ve Washington arasında, ‘muhalefeti’ kimin temsil edeceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle ertelenen görüşmelere, ABD, İslam Ordusu’nun da katılmasını isterken, Rusya buna karşı çıkıyor. Rusya’nın katılmasını istediği örgütler arasında PYD’nin de bulunduğu ifade ediliyor.

Bloomberg, ismini vermek istemeyen üç Batılı ve BM diplomatına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD’nin heyetler konusunda anlaşmaya vardığını aktardı. Habere göre, Moskova, İslam Ordusu’nun görüşmelere katılmasını kabul ederken, Washington bir başka Esad karşıtı heyetin davet edilmesine itiraz etmeyecek.

 

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