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Deutsche Welle

Cenevre'deki Suriye toplantısının katılımcıları belirsiz

Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi için Cenevre'de yapılması plananan toplantının katılımcıları konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. Türkiye'nin PYD'nin davet edilmesi halinde, toplantıyı boykot edeceği öne sürüldü.

24 Ocak 2016 16:00


Suriye'de süren iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla Cenevre'de yapılacak toplantının katılımcıları konusundaki görüş ayrılığı giderilebilmiş değil. Yarın Cenevre'de yapılması planlanan toplantının ertelenmesi bekleniyor. Rusya Suudi Arabistan'ın desteklediği Ahrar El Şam ve Ceyş'ül İslam gibi radikal grupların bu toplantıya katılmasına karşı çıkıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier görüşmelere Suriye'deki İslamcı grupların da katılması gerektiğini söyledi. Steinmeier Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği demeçte, "Korkarım, gerçekten müzakere partnerleri ve katılımcıları seçebilecek durumda değiliz" dedi. Steinmeier, bu durumun Esad rejimi ve muhalefet için de geçerli olduğunu belirtti. "Elbette siyasi bir çözümü sabote edecek teröristlerin ve radikal İslamcıların müzakere masasında yeri yok" diyen Steinmeier, ancak Suriye toplumunu temsil eden, Viyana'da başlayan barış sürecinin temellerine saygı duyan ve Cenevre süreci kapsamında Suriye'de çatışmalardan vazgeçmeye hazır olanlardan oluşacak bir ittifakın da gerekli olduğunu vurguladı.

Türkiye IŞİD'le mücadele eden PYD'yi (Demokratik Birlik Partisi) 'terör örgütü' olarak nitelendiriyor ve toplantıya davet edilmesine karşı çıkıyor. Foreign Policy dergisinin haberine göre Türkiye, BM yetkililerine PYD temsilcilerinin davet edilmesi durumunda görüşmeleri boykot edeceği mesajını iletti. Haberde Ankara'nın, PYD’nin 25 Ocak’ta yapılması planlanan görüşmelere katılması halinde görüşmelerden çekileceğini özel kanallardan BM’ye ilettiği iddia edildi.

BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura perşembe günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin büyük ihtimalle yarın başlayamayacağını söyledi. BM temsilcisi bunun nedeninin ise Suriye'deki muhalif grupların katılımıyla ilgili görüş ayrılığı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan aralık ayında Riyad'da Suriye'de desteklediği muhalif grupları davet etmiş ve müzakerelerde ortak bir tavır belirlemeye çalışmıştı. Rusya ise bu buluşmaya diğer grupların davet edilmemesini eleştirmişti. Suudi Arabistan Ahrar El Şam, Ceyş'ül İslam gibi radikal İslamcı grupların davet edilmesinde ısrar ederken, Rusya ise Esad yönetiminin müsamaha gösterdiği ılımlı muhalif grupların davet edilmesi gerektiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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