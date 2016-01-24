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Dünya

Cenevre’de PYD krizi: Türkiye toplantıya katılmayabilir

Başbakan Davutoğlu, 'terörist' örgütlerin toplantıya katılmaması gerektiğini söylemişti

24 Ocak 2016 13:31

Suriye'de süren iç savaşın sona ermesi için Cenevre'de yapılacak PYD'nin katılması durumunda Türkiye'nin toplantıyı boykot edeceği öne sürüldü.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın yetkilendirdiği bir görevli, PYD lideri Salih Müslim ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek PYD'nin katılımına dair 'her an' bir değişiklik olabileceğini söyledi.

Foreign Policy dergisinin haberine göre de Türkiye, PYD temsilcilerinin davet edilmesi durumunda görüşmeleri boykot edeceği mesajını iletti.

BM diplomatlarının verdiği bilgiye göre Ankara, terör örgütü olarak nitelediği PYD'nin 25 Ocak'ta yapılması planlanan görüşmelere katılması halinde görüşmelerden çekileceğini özel kanallardan BM'ye iletti.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı dün ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suud yetkililer ve Suriyeli isyancı gruplarla yapacağı görüşmede BM'nin davetinde gerçekleşen görüşmeleri boykot etmemeleri yönünde bir baskı yapacağı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın da dâhil olduğu bazı çevrelerin, Suriye yönetimiyle barış görüşmelerine katılacak muhalefete YPG gibi örgütleri katarak süreci baltalamaya çalıştıklarını söylemişti.
 

Rusya, PYD'yi davet etti
 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 'Suriye’de barış' görüşmelerine Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) katılamayacağını söylemesinin hemen ardından Rusya’nın Cenevre’de yapılacak toplantıya PYD’yi de davet etmişti.
 

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