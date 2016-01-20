Davutoğlu: PYD, Suriye barış görüşmelerine katılamaz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, Londra ziyaretinde İngiliz gazetelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre gazeteler, Davutoğlu'nun Suriye'ye ilişkin konuşmasında "PYD'nin barış görüşmelerine katılmayacağı, çünkü PYD'nin Esad rejimin suç ortağı olduğu" yönündeki sözlerini öne çıkardı.

Independent gazetesi "Türk Başbakan Kürtleri Suriye görüşmelerinin dışında tutmak istiyor" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu ABD tarafından IŞİD'e karşı en etkin mücadeleyi veren grup olarak gördüğü YPG'nin PKK'yla çok yakın bağlantıları olduğunu belirtti ve 'Türkiye'ye doğrudan tehdit oluşturduğunu' söyledi."

Haberde, Türk hükümetinin sert tutumunun, gelecek hafta Pazartesi günü Cenevre'de başlayacak olan ve tüm tarafların katılımının beklendiği Suriye barış görüşmelerinin önünde "engel" oluşturduğu yazıyor.

Guardian gazetesi de Davutoğlu'nun ülkede iki buçuk milyon Suriyeli bulunduğunu belirtip barış görüşmeleriyle ilgili "Türkiye'den daha fazla söyleyecek sözü olan ülke yoktur" açıklamasını başlığa taşıdı.

Gazete ayrıca Davutoğlu'nun "Esad, Şam'da oturmayı sürdürdükçe hiçbir Suriyeli ülkesine dönmeyecektir" sözlerine de yer verdi.

PYD'ye ilişkin de "PYD gerçek bir muhalif değildir. PYD ile rejim arasında yakın bir işbirliği var" dediği kaydedildi.

Times: Suriyeli muhalifler de şüpheyle yaklaşıyor

Habere göre Davutoğlu, "Yaklaşık 700 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de eğitim görüyor ve sağlık hizmetleri tüm Suriyeliler için ücretsiz. Türkiye'de mülteci karşıtı, göç karşıtı veya yabancı karşıtı protestolar göremezsiniz" diye konuştu.

Times gazetesi de Davutoğlu'nun 'PYD'nin görüşmelerin dışında tutulacağı' sözlerini öne çıkardığı konuyla ilgili haberine, "Türk Başbakan'ın Kürtleri veto etmesiyle Suriye barış görüşmeleri tehlikede" başlığı atıyor.

Haberin ilgili kısmında Kürtlerin ABD'nin müttefiki olduğu ancak Türkiye'nin PKK'yla bağlantılı olmakla suçladığı ifade edilirken Suriye'ye ilişkin de şu satırlar var:

"Suriye'de de Kürtlere şüpheyle bakılıyor. Suriyeli muhalif gruplar, Kürtlerin Sünni Arapların üzerinden kuzeyde kendi özerk bölgelerini oluşturma gündemini takip ettiklerini iddia ediyor ve PYD'nin Rusya ve rejimle muğlak ilişkiler kurduğunu söylüyorlar."

Haberde PYD'nin geçen ay Suudi Arabistan'da laik ve İslamcı grupların bir araya geldiği görüşmelerin de dışında tutulduğu hatırlatılıyor.

Times, "Ana akım Suriyeli siyasi muhalefet de Rusyaları, muhalif safların arasını bozmak için Kürtleri kullanmakla suçluyor" diyor.