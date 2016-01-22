Rusya, Başbakan Davutoğlu'nun 'terörist' dediği PYD'yi Cenevre'deki toplantıya davet etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 'Suriye’de barış' görüşmelerine Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) katılamayacağını söylemesinin hemen ardından Rusya’nın Cenevre’de yapılacak toplantıya PYD’yi de davet ettiği belirtildi.

Suriye’de çatışmaların sona ermesini ve uzlaşmaya dayalı bir geçiş hükümeti kurulmasını amaçlayan, Cenevre görüşmelerinin, ay sonunda İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanıyor.

Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre, PYD yetkilisi İdris Nassan, Rusya’nın Cenevre görüşmelerine PYD lideri Salih Müslim’in de katılmasını istediğini aktardı.

Nassan sözlerine şöyle devam etti: “Cenevre 25 Ocak’ta başlayacaktı ancak ABD ve Rusya katılımcı konusunda anlaşamayınca, görüşmeler ertelendi. Görüşmelerin kimlerin katılacağı netleşirse 28 veya 29 Ocak’ta Cenevre’de buluşma gerçekleşecek.”

Ancak Rusya tarafı muhalefet heyetinde Kürt güçlerin temsil edilip edilmeyeceğinin hâlâ belirsiz olduğunu belirtti. Nassan, Rusya’nın davetliler listesinde omurgasını PYD’ye bağlı YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin sivil uzantısı Demokratik Suriye Kongresi ve önde gelen muhaliflerden Heysem Menna’nın da bulunduğunu söyledi.

Davutoğlu: Rejimin yanında otursunlar

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye’de barış sağlanması için planlanan müzakereleri Rusya’nın zayıflatmaya çalıştığını ve ‘terörist örgütler’in müzakerelere katılmaması gerektiğini söylemişti. PYD’yi ‘terör örgütü‘ olarak tanımlayan Davutoğlu, “PYD barış görüşmelerine katılamaz. Her şeye rağmen masada yer almak istiyorlarsa rejimin yanına otursunlar” mesajını göndermişti.

Davutoğlu’nun rejimin yanında otursunlar sözünü hatırlattığımız Nassan, PYD’nin, Suriye’de ne rejim, ne de diğer muhaliflerle aynı yolda ilerlediğini savunarak,“PYD ve bileşenleri Suriye’de kimseye yakın durmuyor ve kimse için çalışmıyor. PYD, kendi halkının özgürlüğü için mücadele ediyor” diye konuştu.

Yol haritası

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 20’ye yakın ülke ve AB’yle Arap Birliği’nden temsilciler, 14 Kasım’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanarak, Suriye’de siyasal çözüm için takvimli bir yol haritası ortaya koymuştu. Bu yol haritasına göre, Şam hükümeti ve muhalefet Ocak 2016’dan itibaren altı ay içinde bir geçiş hükümeti oluşturulması için görüşmelere başlayacak ve 18 ay içinde Suriye’de seçime gidilecek.