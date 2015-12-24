Suriye, Cenevre görüşmelerine katılmaya hazır

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkesindeki iç savaşın son bulması amacıyla yapılacak Cenevre görüşmelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Pekin'de tamaslarda bulunan Muallim, Çinli meslektaşı Wang Yi ile görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin sadece görüşmelere katılmalarına izin verilmeyecek grupların listesini beklediklerini söyledi.

BBC Türkçe'deki habere göre, bu gruplar arasında IŞİD ve El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi de bulunuyor.

Muallim ise muhalefet delegasyonunun listesini gördükten sonra, "hiçbir dış müdahale olmadan" kendi delegasyonlarını belirleyeceklerini söyledi.

Cenevre'deki görüşmelerin Ocak ayında yapılması planlanıyor.

Daha önce 2014 başında ve Ekim ayında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Ancak bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen hafta oy birliği ile aldığı bir kararla, Suriye'de taraflar arasında ateşkes müzakerelerine yeşil ışık yakmıştı.