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Dünya

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Türkiye ziyareti iptal edildi

Ziyaret, “yumuşama” olarak değerlendirilmişti

21 Ocak 2016 14:38

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vassily Nebenzia'nın Türkiye ziyareti sağlık sebebiyle iptal edildi. Görüşme, uçak krizinden sonra ilk üst düzey ziyaret olarak değerlendirilmişti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vassily Nebenzia'nın, Rusya’nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dönem Başkanlığı çerçevesindeki önceliklerini açıklamak üzere 22 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da yerleşik KEİ Sekretaryası’na yapmayı öngördüğü ziyareti sağlık sebebiyle iptal edildi. 

Dün, iki ülke arasında 24 Kasım'da patlayan uçak krizinin ardından Türkiye'ye ilk kez Rusya'dan bir üst düzey hükümet görevlisinin geleceği duyurulmuştu. 

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