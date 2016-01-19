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Dünya

"Şam, Cenevre için Kürtlerle görüştü" iddiası

Kürtlerin de karar vericiler arasında olduğunu ve halkımızın kaderi hakkında yalnızca politikacıların söz söyleyemeyeceğini anlatmak istiyoruz

19 Ocak 2016 12:08

Suriye muhalefetinden dışlandıklarını söyleyen Kürtlerin Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılma talebi sürerken, Şam'dan bir heyet ile Kürtlerle Kamışlı'da gizlice görüştüğü ve bu talebi ele aldığı öne sürüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan muhaliflerin toplandığı konferanstan dışlanmalarının ardından kendi ittifaklarını kuran ve İsviçre’nin Cenevre kentinde 25 Ocak’ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinde söz sahibi olmak isteyen Kürtler ile Şam’dan bir heyetin gizlice görüştüğü iddia edildi.

Irak merkezli BasNews sitesine göre İçişleri Bakanı Muhammed el Şear’ın önderlik ettiği ve üst düzey askeri yetkililerden oluşan Şam heyeti, kısa süre önce PYD, YPG ve PKK ile Suriye’nin Haseke vilayetindeki Kamışlı’da bir araya geldi.

Bu arada Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Suriyeli Kürtlerin Cenevre’deki görüşmelere dahil edilmesi için imza kampanyası başlattı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a gönderilecek ve 1 milyon kişinin imza atması hedeflenen dilekçeyle ilgili konuşan ENKS lideri İbrahim Biro, “Bu dilekçe Kürtlerin Suriye’deki rolüne dikkat çekmekte ve gelecekle ilgili verilecek kararlara dahil edilmelerini talep etmektedir. BM ve uluslararası topluma bu tür önemli meselelerle Kürtlerin de karar vericiler arasında olduğunu ve halkımızın kaderi hakkında yalnızca politikacıların söz söyleyemeyeceğini anlatmak istiyoruz” dedi.

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