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Bilim / Teknoloji

Casus virüsün arkasında hangi devlet var?

Virüs bilgisayara yerleştirildiğinde, ekran görüntüsünü çekebiliyor, şifreleri çalabiliyor ve silinen dosyaları yeniden yükleyebiliyor

24 Kasım 2014 13:02

Amerikan güvenlik şirketi Symantec, tüm zamanların 'en gelişmiş bilgisayar virüsünü' tespit ettiğini duyurdu. "Regin" adı verilen yeni casus virüsün, büyük ihtimalle bir devlet tarafından yaratıldığı ve altı yıl boyunca dünya genelinde belirlenen hedeflere karşı kullanıldığı bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, virüs bilgisayara yerleştirildiğinde, ekran görüntüsünü çekebiliyor, şifreleri çalabiliyor ve silinen dosyaları yeniden yükleyebiliyor. Uzmanlar casus virüsün en çok Rusya, Suudi Arabistan ve İrlanda'daki devlet kurumlarını, şirketleri ve bireyleri hedef aldığını söylüyor.

Araştırmacılar, virüsün gelişmiş bir yazılıma sahip olmasının, bir ulus devlet tarafından siber casusluk faaliyetlerinde kullanılma amacıyla üretildiğine işaret ettiğini belirtiyor.

 

Geliştirilmesi aylar aldı

 

Araştırmacılara göre bu virüsü geliştirmek, yıllar olmasa bile aylar sürdü ve yaratıcıları virüsün izinin kaybettirilmesi için ellerinden geleni yaptı.

Symantec'ten güvenlik stratejisi uzmanı Sian John, "Beceri ve uzmanlık seviyesi ile gelişim sürecine bakılırsa, virüs Batılı bir kuruluş tarafından yaratılmış gibi görünüyor" diyor.
Symantec şirketi casus virüsü, ABD ve İsrail tarafından İran'ın nükleer programını hedef alması için geliştirdiğine inanılan Struxnet ile karşılaştırdı. Struxnet bilgisayarlara zarar vermek, Regin'in ise bilgi toplamak için tasarlandığı görülüyor.

 

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