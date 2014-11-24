Yeni bir 'casus virüs' keşfedildi

Rory Cellan-Jones

BBC Teknoloji Muhabiri

Bilgisayar güvenliği şirketi Symantec, tüm zamanların 'en gelişmiş bilgisayar virüsünü' tespit ettiklerini duyurdu.

'Regin' adı verilen yeni casus virüsün, büyük ihtimalle bir devlet tarafından yaratıldığı ve altı yıl boyunca tüm dünya genelinde belirlenen hedeflere karşı kullanıldığı bildirildi.

Virüs bilgisayara yerleştirildiğinde, ekran görüntüsünü çekebiliyor, şifreleri çalabiliyor ve silinen dosyaları yeniden yükleyebiliyor.

Uzmanlar casus virüsün en çok Rusya, Suudi Arabistan ve İrlanda'daki devlet kurumlarını, şirketleri ve bireyleri hedef aldığını söylüyor.

Araştırmacılar, virüsün gelişmiş bir yazılıma sahip olmasının, bir ulus devlet tarafından siber casusluk faaliyetlerinde kullanılma amacıyla üretildiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre bu virüsü geliştirmek, yıllar olmasa bile aylar sürdü ve yaratıcıları "virüsün izinin kaybettirilmesi için ellerinden geleni yaptı."

Symantec'te güvenlik stratejisi uzmanı Sian John, "Beceri ve uzmanlık seviyesi ile gelişim sürecine bakılırsa, Batılı bir kuruluş tarafından yaratılmış gibi görünüyor" diyor.

Symantec şirketi casus virüsü, ABD ve İsrail tarafından İran'ın nükleer programını hedef alması için geliştirdiğine inanılan Struxnet ile karşılaştırdı.

Fakat Struxnet bilgisayar donanmasına ve malzemeye zarar vermeye yönelik tasarlanırken, Regin'in ise bilgi toplama amacında olduğu görülüyor.

BBCTürkçe