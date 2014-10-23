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Bilim / Teknoloji

Ebola virüsü internete de sıçradı

Dünyanın yeni kabuslarından Ebola virüsü artık sadece insandan insana değil, bilgisayardan bilgisayara da geçiyor. İnternette Ebola ismini kullanan virüslü maillere dikkat

23 Ekim 2014 17:19

Gün geçmiyor ki hackerlar kullanıcıların bilgisayarlarını ele geçirmek için yeni yöntemler geliştirmesin. Bu kez ise yine çok konuşulan bir konuyu, Ebola virüsünü ele alan hackerlar, bilgisayarlara Dünya Sağlık Örgütü'nü kullanarak bir e-posta gönderiyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, e-posta dışarıdan göründüğünde resmi bir yazışma diliyle yazıldığından kullanıcılar ilk anda tehlikenin farkına varamıyor. Ekteki dosyada Dünya Sağlık Örgütü'nün Ebola'ya karşı insanların neler yapabileceği, nasıl güvende kalacağı 'güya' yazıyor. E-postaya fotoğraf formatında gelen ve sıkıştırılmış Winrar dosyası şeklinde görünen dosyanın içinde aslında iddia edilen güvenlik önlemleri elbette yok.

Kullanıcılar dosyayı açtığı anda aslında Ebola adı altında yeni geliştirilen bir virüsü bilgisayarlarına kabul ediyor. Bu şekilde hackerların binlerce bilgisayarı kontrol etmeye başladığı düşünülüyor.

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