Apple'a yeni virüs tehdidi: WireLurker

İnternet güvenliği uzmanları, Apple'ın masa üstü ve mobil işletim sistemlerini hedef alan "WireLurker" adlı bir virüsün özellikle Çin'de yüzbinlerce kullanıcıyı etkilediğini açıkladı. Merkezi ABD'de bulunan Palo Alto Networks şirketi, virüsün Çin'de geliştirildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, virüsün sıkı bir denetim altında tutulan Apple Store'a alternatif mağaza Maiyadi'den indirilen uygulamalardan yayıldığı ve kullanıcıların bilgilerini çaldığı belirtiliyor. WireLurker Apple'ın Mac bilgisayarlarından USB kablosu aracılığıyla mobil cihazlara geçiyor. Palo Alto Networks, siteden 350 bin kez virüslü uygulama indirildiğini kaydetti. Virüslü uygulamaların sayısının 400'den fazla olduğu tahmin ediliyor.

Şirketin İstihbarat Sorumlusu Ryan Olson, WireLurker'ın daha önce Apple işletim sistemlerini hedef alan virüslere benzemediğini belirterek "Kötü aktörler, dünyanın en iyi bilinen masaüstü ve mobil platformlarına karşı daha gelişmiş teknikler kullanmaya başladılar" dedi.

Apple, WireLurker ile ilgili henüz açıklama yapmadı.