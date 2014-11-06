T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple'a yeni virüs tehdidi: WireLurker

Virüslü uygulamaların sayısının 400'den fazla olduğu tahmin ediliyor

06 Kasım 2014 11:42

İnternet güvenliği uzmanları, Apple'ın masa üstü ve mobil işletim sistemlerini hedef alan "WireLurker" adlı bir virüsün özellikle Çin'de yüzbinlerce kullanıcıyı etkilediğini açıkladı. Merkezi ABD'de bulunan Palo Alto Networks şirketi, virüsün Çin'de geliştirildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, virüsün sıkı bir denetim altında tutulan Apple Store'a alternatif mağaza Maiyadi'den indirilen uygulamalardan yayıldığı ve kullanıcıların bilgilerini çaldığı belirtiliyor. WireLurker Apple'ın Mac bilgisayarlarından USB kablosu aracılığıyla mobil cihazlara geçiyor. Palo Alto Networks, siteden 350 bin kez virüslü uygulama indirildiğini kaydetti. Virüslü uygulamaların sayısının 400'den fazla olduğu tahmin ediliyor.

Şirketin İstihbarat Sorumlusu Ryan Olson, WireLurker'ın daha önce Apple işletim sistemlerini hedef alan virüslere benzemediğini belirterek "Kötü aktörler, dünyanın en iyi bilinen masaüstü ve mobil platformlarına karşı daha gelişmiş teknikler kullanmaya başladılar" dedi.

Apple, WireLurker ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

 

ETİKETLER

applevirüsinternetgüvenlikinsanlaruzmanWireLurkerPalo Alto NetworksRyan Olson

İlgili Haberler

Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı

Kişisel bilgisayar tarihinin önemli cihazlarından biri olan 'Apple-1' marka bilgisayar, 905 bin dolara satıldı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook: Gey olmakla gurur duyuyorum

'Gey olmam Tanrı'nın bana sunduğu en büyük armağanlardan biri'

Apple Watch baharda geliyor

Mart ayı itibariyle satışı beklenen Apple Watch, Apple'ın yıllardır beklenen ilk akıllı saati olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24