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Dünya

Apple'ın CEO'su Tim Cook: Gey olmakla gurur duyuyorum

'Gey olmam Tanrı'nın bana sunduğu en büyük armağanlardan biri'

30 Ekim 2014 16:26

Ece Uzcan

Dünyaca ünlü firma olan Apple’ın CEO’su Tim Cook gey olduğunu söyledi. Cook "Apple’ın CEO’sunun gey olduğunu duymak, kendini bu konuda yalnız hisseden kişilere cinsel özgürlükleri adına mücadele etmekte yardımcı olabilir ve bu kendi özelimi açmama değer" diye konuştu. 

ABD'nin önde gelen haftalık iş dergilerinden Bloomberg BusinessWeek için yazdığı bir makalede, “Cinsel yönelimini hiçbir zaman reddetmemiş olduğunu, ancak bunu şimdiye kadar herkese açık bir şekilde söylemediğini” belirten Cook, “Açık olmak gerekirse, gey olmakla gurur duyuyorum ve gey olmanın Tanrı’nın bana sunduğu en mükemmel armağanlardan biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Birkaç yıl içinde, LGBT hakları adına birçok güçlü duruş sergilemiş olan Cook, şimdiye kadar kendi cinselliği ile ilgili konuşmamayı seçmişti.

Yazdığı makalede, “Kendini bir aktivist olarak görmediğini, ancak aktivistlerin feda ettiklerinden ne kadar fazla yararlandığının farkında olduğunu” ifade eden Cook, “Dolayısıyla Apple’ın CEO’sunun gey olduğunu duymak, kendini bu konuda yalnız hisseden kişilere cinsel özgürlükleri adına mücadele etmekte yardımcı olabilir ve bu kendi özelimi açmama değer” dedi.

Cook, geçtiğimiz yıl kendi öğrenim gördüğü Auburn Üniversitesindeki bir etkinlik için yaptığı konuşmada, büyürken yaşadığı kişisel ayrımcılık deneyimleri hakkında konuşmuş, ancak buna rağmen fazla detaya girmemişti. Cook, ayrıca Wall Street için yazdığı bir yazıda cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimliği konuları üzerindeki iş içi ayrımcılıkları yasaklamak için toplanmaya çağırmıştı. Sonrasında da bu işi devam ettirmişti.

“Cinselliği üzerine konuşmanın onun için zor olduğunu, çünkü kendisinin kişisel özeline öne veren biri oluğunu” ifade eden Cook, şu sözleri ekledi:

"Ben alçak gönüllülüğün önemli olduğu bir yerden geliyorum ve kendi üzerime dikkatleri çekmek istemeyen biriyim. Apple hala benim uğraşmaya en çok devam etmek ve dikkatimi vermek istediğim şeylerden biri. Kişisel özelimi sürdürebilmeyi umuyorum. Umarım insanlar bu isteğime saygı gösterir. Gey olmamın dışında, ben bir mühendisim, bir dayıyım, bir aşığım, bir fitness çılgınıyım, Güneyli bir çocuğum, bir spor fanatiğiyim ve başka pek çok şeyim."

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