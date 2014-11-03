Apple Watch baharda geliyor

Apple'ın yeni Perakende Sorumlusu Angela Ahrendts, gelecek yıl beklenen Apple'ın akıllı saati Apple Watch için tarih verdi.

Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile birlikte tanıttığı; ancak iPhone'ların aksine Apple Watch'u 'seneye' bırakan teknoloji devinin bu cihazları ne zaman satışa sunacağı belli oldu. Ahrendts konuyla ilgili yaptığı açıklamada bahar aylarında cihazın tüm dünyada satışa çıkacağını kaydetti.

Mart ayı itibariyle satışı beklenen Apple Watch, Apple'ın yıllardır beklenen ilk akıllı saati olacak.

Apple Watch nasıl olacak?

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un "kapsamlı bir sağlık ve egzersiz cihazı" olarak tanımladığı Apple Watch Digital Crown adını verdiği özel kadranı sayesinde kullanıcıların görüşlerini engellemeden ekran üzerinde gezinmesini ve yakınlaştırma yapmasını mümkün kılıyor.

İki farklı ekran boyutuyla gelen Apple Watch için üç farklı kaplama seçeneği bulunuyor. Apple Watch’un ekranı çizilme ve darbelere karşı dayanıklı olan safir kristal ile kaplanmış.

Apple Watch’da yerleşik jiroskop, kalp atış hızı sensörü ve Taptic Engine adını taşıyan özel bir sensör bulunuyor. Taptic Engine sayesinde Apple Watch ekran üzerindeki hafif bir dokunuş ve sert bir bastırma arasındaki farkı algılayabiliyor.

Sert dokunuşlar Apple tarafından Force Touch olarak adlandırılırken, Apple Force Touch’ı fareyle sağ tık yapmanın akıllı saatlerdeki karşılığı olarak tanımlıyor. Apple Watch endüktif kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

Apple Watch ile kullanıcılar mesajlarını saatleri üzerinden okuyabilecek, sesli komutları yerine getiren dijital asistan Siri'yi de kullanabilecek.

Ancak Apple Watch'un yapabildikleri sadece mesajları okumaktan ibaret değil elbette. Kullanıcılar harita yönergelerini, iPhone'larındaki şarkıları ve hatta hava durumunu yine saatleri aracılığıyla erişebiliyor.

Bunun dışında ses tanıma ve emoji'ler yoluyla cevap gönderebiliyorsunuz. Yazı yazabileceğiniz bir klavye sunulmuyor.

İsterseniz kalp ritminizi de arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda karşı taraf, kalp ritminizle eşleşen bir titreşim hissediyor.

Apple Watch ile tweet atabilmek de mümkün olacak. Özellikle Twitter'ın sıkı takipçileri için bu özellik oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor. Apple Watch'ın fiyatı 349 dolardan başlıyor.