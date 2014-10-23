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Yaşam
Deutsche Welle

Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı

Kişisel bilgisayar tarihinin önemli cihazlarından biri olan 'Apple-1' marka bilgisayar, 905 bin dolara satıldı.

23 Ekim 2014 15:40


Apple kurucularından Steve Wozniak tarafından elle üretilen "Apple-1", New York'taki Bonhams müzayede salonunda açık artırma ile satışa sunuldu.

Michigan eyaletindeki Dearborn kentinde bulunan Henry Ford Müzesi, 905 bin dolarla cihazın yeni sahibi oldu.

Bonhams müzayede salonu yetkilileri, "antika seviyesinde bir bilgisayara en yüksek fiyatın ödendiğini" açıkladı.

Steve Wozniak Apple-1'in montajını, şirketin diğer kurucusu Steve Jobs'ın garajı ve kızkardeşinin yatak odasında tamamlamıştı.

Apple hayranları arasında kült statüsünde olan ahşap kasalı Apple-1'in "mükemmel" durumda olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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