Cansu Kaya soruşturmasına gizlilik kararı

Muğla Valiliği, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma genişletileceğinden, soruşturmanın gizli yürütülmesi, şüpheli, şüpheli müdafi ve şikayetçilerin dosyadan örnek almalarının kısıtlanması kararı alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili çıkan haberlere istinaden kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Cansu Kaya'nın Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmasıyla ilgili özel ekip oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oluşturulan özel ekip tarafından ölüm sebebiyle ilgili bütün ihtimaller göz önünde bulundurularak geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Cansu Kaya'nın kanalda ölü bulunması olayının aydınlatılması için adli ve idari takip devam etmekle birlikte soruşturma 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde sanık 1998 doğumlu çocuk M.P.Ç. ve sanık 1990 doğumlu N.D. 20 Haziran tarihinde gece mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir. Maktul Cansu Kaya'nın gerçek ölüm sebebi kesin adli tıp raporunun sonuçlanmasının ardından belli olacaktır."Açıklamada, konuyla ilgili adli soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma genişletileceğinden, soruşturmanın gizli yürütülmesi, şüphelinin, şüpheli müdafinin ve şikayetçilerin dosyadan örnek almaları hususunun CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca kısıtlanması kararı alınmıştır."