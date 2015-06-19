Cansu Kaya cinayeti zanlılarına linç girişimi

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, geçen pazar günü kaybolan ve üç gün sonra kanalda cesedi bulunan Cansu Kaya'nın (18) katil zanlısı olarak gözaltına alınan N.D. (24) ve M.P.C. (17) adliyeye sevk edildi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, adliye bahçesinde bekleyen yüzlerce vatandaş, önce zanlıların içinde bulunduğu minibüs, ardından araçtan indirilen zanlılara saldırdı. Güçlükle adliye önüne ulaşabilen minibüsün durduğu anda, Kaya'nın babası Osman Kaya bir anda öndeki minibüsün ön kapısını açıp içeri girdi. Osman Kaya, "Sen benim canımı aldım, ben de seni öldüreceğim. Pis katiller" diye bağırdı. Jandarma zanlıları güçlükle adliyeye sokarken; desteğe gelen polisle birlikte bahçede bekleyen öfkeli kalabalık uzaklaştırıldı.

Öte yandan zanlıların ilk ifadelerini değiştirdiği, teknede birlikte alkol alırken Kaya'yı yolda gördüklerini, davet ettikleri genç kadının bir süre kendileriyle oturduktan sonra yanlarından ayrıldığını söylediği belirtildi.

Zanlılar ilk ifadelerini değiştirdi

Gözaltına alındıkları gün iki zanlının ilk ifadesinde "Teknede birlikte eğleniyorduk. M.P.C. suya atladı, arkasından da Cansu suya atladı. Cansu sudan çıkmayınca olay yerinden kaçtık. Cansu'ya ait elbise ve çantasını farklı bir noktaya götürerek yaktık" diye ifade verdiği bildirildi.

Daha sonra zanlıların ifade değiştirdiği belirtildi. N.D.'nin ifadesinde, "Sağlık Ocağı Sokak üzerinde kanal üzerindeki iskeleye bağlı bir teknede içki içiyorduk. Bu sırada kız arkadaşımın arkadaşı Cansu Kaya'yı teknenin önünden geçerken gördük. Tekneye davet ettik, geldi. Canı sıkkındı, sormamıza rağmen nedenini söylemedi. Sonra yanımızdan ayrıldı. Kendisini bir daha görmedik" dediği öğrenildi.

Diğer zanlı M.P.C.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin bir yerinde de cep telefonu ve giysileri kanala attıklarını söylediği bildirildi. Zanlıların ifadelerindeki çelişki ve tutarsızlıklar dikkat çekti.

Uzmanlar kanalda Cansu'nun cep telefonu ve giysilerini yeniden aramaya başladı.

Muğla'da Cansu Kaya cinayeti, çeşitli sivil toplum kuruluşu, dernek ve platforma üye kadınlar, Sınırsızlık Meydanı'nda protesto edildi. 'Yaşamak için yer üstünde kadınlara yaşam odaları mı gerekiyor?' yazılı dev pankart altında basın açıklamasını yapıldı.

Karya Kadın Derneği üyesi Dilek Bulut tarafından yapılan açıklamada, 27 Haziran 2015 Cumartesi günü Dalyan'da kadın cinayetlerine karşı tepki için yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.