Cansu Kaya cinsel saldırıya uğradı, boğuldu, dereye atıldı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, geçen pazar gününden itibaren kayıp olan ve 3 gün sonra kanalda cesedi bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya, gözyaşları içinde toprağa verildi. Otopsisinde cinsel tacize uğradığı tespit edilen Kaya'nın, boğulduktan sonra suya atıldığı belirlendi.

Ortaca'nın Mergenli Mahallesi'nde yaşayan Cansu Kaya, pazar günü, garson olarak çalıştığı Dalyan Mahallesi'ndeki restorandan, mesai bitiminin ardından ayrıldı. Kaya'dan daha sonra haber alınamadı. Dalyan'da kaldığı apart otele gitmeyen Kaya'ya cep telefonundan da ulaşamayan yakınları meraklanıp, aramaya başladı. Jandarma ve polise de kayıp ihbarıyla başvuran yakınlarının endişeli bekleyişi, salı günü son buldu. Cansu Kaya'nın cesedini, arama çalışmalarına katılan ablası Burcu Kaya tarafından Dalyan'ın Çandır Geçişi Mevkii'ndeki su kenarında bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Kaya'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Boğulduktan sonra suya atılmış

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, otopside Kaya'nın cinsel tacize uğradığı tespit edildiği, ayrıca boğulduktan sonra suya atıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma; Kaya'nın son olarak görüldüğü erkek arkadaşı U.D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Karakol Kumutanlığı'na götürüldü.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Cansu Kaya'nın cenazesi ise bugün yakınlarına teslim edildi. Evinin önüne getirilen Kaya'nın naaşı saat 16.00'da kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye; Kaya'nın yakınları, arkadaşları ve mahalle sakinleri katıldı. Hiç evlenmemiş olan Cansu Kaya'nın tabutuna gelinlik örtüldü. Tabutu öpen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Kaya'nın tabutunun üzerindeki gelinlik mezarının üzerine kondu.

Kız kardeşinin sudaki cesedini bulan ablası 22 yaşındaki Arzu Kaya, "Arkadaşlarımla Dalyan'a gittik. Arkadaşlarımla oluşturduğumuz ekiple, aramaya devam edecektik. O sırada suyun üzerinde hareketsiz duran birini gördük. Dalyan'daki tekneciler, hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Tanığım tekneci susun deyince o anda anladım sudaki kişi kız kardeşim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ben kardeşimin öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Faillerinin bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesini ve en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Baba suçluların bulunmasını istedi

Arıcılık ve çiftçilik yapan 50 yaşındaki Osman Kaya, "Ben kızımın cinayete kurban gittiğini düşünüyorum. Bize verilen bilgilere göre şu anda 3 kişi sorguya alındı olarak biliyoruz. Eğer onlar değil de bir başkaları ise de bir an evvel suçluların ortaya çıkartılarak adalete teslim edilmesini ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.