Cansu cinayeti için özel ekip kuruldu

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde geçen pazar günü kaybolan ve üç gün sonra kanalda cesedi bulunan 18 yaşındaki Cansu Kaya'yı kimin öldürdüğü gizemini koruyor. Boğulduktan sonra suya atıldığı ayrıca cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkan Cansu Kaya'nın katilinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Muğla Valisi Amir Çiçek, cinayetin en kısa sürede aydınlatılacağını söyledi.

Cihan Kaya ve Cavit Akgün’ün DHA’da yer alan haberine göre, Ortaca’nın Mergenli Mahallesi’nde yaşayan Cansu Kaya, geçen pazar günü, garson olarak çalıştığı Dalyan Mahallesi’ndeki restorandan mesai bitiminin ardından ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Dalyan’da kaldığı apart otele gitmeyen Cansu Kaya'ya cep telefonundan da ulaşamayan yakınları meraklanıp, aramaya başladı. Jandarma ve polise de kayıp ihbarında bulunan yakınlarının endişeli bekleyişi, geçen salı günü acıyla son buldu. Cansu Kaya'nın cesedi, arama çalışmalarına katılan ablası Burcu Kaya tarafından Dalyan’ın Çandır Geçişi Mevkii’ndeki su kenarında bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Cansu Kaya'nın yapılan otopsisinde, cinsel saldırıya uğradığı; ayrıca boğulduktan sonra cansız bedeninin suya atıldığı ortaya çıktı.

Otopsi sonrası cenazesi ailesine teslim edilen Cansu Kaya, dün saat 16.00’da evinin önünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Genç kızın hem tabutuna hem de mezarına gelinlik örtüldü.

Kanalda delil aranıyor

Cesedin bulunmasının ardından Cansu Kaya'nın son olarak görüldüğü erkek arkadaşı U.D.’nin de aralarında bulunduğu üç kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Ortaca İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldü. Ardından bu üç kişi, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı Marmaris Dalgıç Polis Timi’nde görevli dört kişilik ekip, Cansu Kaya'nın cesedinin bulunduğu kanalda bugün saat 12.30 itibariyle çalışma başlattı. Dalgıçların kanalda, genç kıza ait olabilecek çanta ve giysinin yanı sıra olası delilleri aradığı belirtildi. Jandarma da Dalyan Mahallesi’ndeki işyeri ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Cansu Kaya'nın cesedinin bulunduğu bölgede kameraların bulunmadığı belirtildi.

Vali'den özel ekip kuruldu açıklaması

Muğla Valisi Amir Çiçek, olayla ilgili olarak, "Cansu kızımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Cinayetin aydınlatılması için jandarma tarafından 5 kişilik özel ekip oluşturuldu. Şu anda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar. İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik ile irtibat halindeyim. Evladımızın ailesinin gönlü rahat olsun. Onların acısı bizim acımızdır. Olayın faili ya da failleri en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilecek" dedi.