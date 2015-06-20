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Cansu Kaya'nın cinayet zanlıları tutuklandı

Zanlılar kalabalık bir grup cinayet zanlılarını linç etmek istedi

20 Haziran 2015 10:24

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın cinayet zanlısı olarak adliyeye sevk edilen Niyazi Demir (24) ve M.P.C. (17) tutuklandı. Tutuklanan cinayet zanlılarından Niyazi Demir'in, Cansu Kaya'nın cesedinin bulunduğu gün arama çalışmalarına katılan grubun içinde yer aldığı öğrenildi.

Dalyan'da kanalda cesedi bulunan Cansu Kaya'nın cinayet zanlıları, Niyazi Demir ve M.P.C. jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra dün saat 14.00'da adliyeye gönderildi.

Zanlılar adliyeye getirildiği sırada kalabalık bir grup cinayet zanlılarını linç etmek istedi. Grup, güvenlik önlemi alan jandarma ve polis güçlükle durdurup sakinleştirdi. Savcıya ifade veren cinayet zanlıları tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İftar saatinde mahkemeye bir saat ara verildi. Mahkemede cinayet zanlıları Niyazi Demir ve M.P.Ç tutuklanarak Fethiye T tipi kapalı ceza evine gönderildi.

Öte yandan zanlıların adliyeye getirildiği sırada yaşanan linç girişimi nedeniyle, mahkeme devam ettiği sırada adliyeye çevre ilçelerinden takviye olarak jandarma ve polis ekipleri getirilip güvenlik önlemleri arttırıldı.

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